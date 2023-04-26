Skoda анонсировала новый кроссовер Elroq

Чешская компания Skoda поделилась своими планами на ближайшее будущее. Согласно стратегии развития, основной акцент будет сделан на электрификации продукции бренда, а также расширение продуктового портфолио.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Skoda продолжает ускорять темпы электричества. Выпустив четыре совершенно новых электромобиля и две обновленные модели семейства Enyaq, чешский автопроизводитель планирует к 2026 году расширить свой ряд электромобилей до шести моделей.

К 2027 году Skoda инвестирует в общей сложности 5,6 миллиарда евро в производство электромобилей. Благодаря модели Small в сегменте субкомпактных кроссоверов, Compact с официальным названием Elroq в сегменте компактных SUV, просторном универсале Combi и 7-местному внедорожнику Space, Skoda значительно расширит и разнообразит полностью полностью электрический портфолио.

На этапе перехода к электромобильности модели с современными и высокоэффективными двигателями внутреннего сгорания и подключаемыми к сети гибридными силовыми установками будут оставаться основой модельного ряда Skoda. С новыми поколениями Superb и Kodiaq, обновленными Octavia, Kamiq и Scala, а также новыми полностью электрическими моделями, Skoda вскоре предложит самый разнообразный портфель в своей истории.

В 2024 году Skoda представит следующий электромобиль под названием Elroq. Кроссовер длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. В модельной гамме он заменит Karoq.

Будущая модель начального уровня будет иметь рабочее название Small. Это будет субкомпактный автомобиль стоимостью около 25 тысяч евро. Модель будет производиться на заводе Volkswagen Group в Испании и будет представлена в 2025 году. При длине около 4,2 м, он будет иметь такую же емкость багажника, как и Scala.

В 2025 году модели Enyaq и Enyaq Coupе получат комплексное обновление и новый дизайн Modern Solid, впервые продемонстрированный на концепте Vision 7S. Модели Enyaq iV стали первыми автомобилями Skoda, построенными на платформе MEB.

"Combi" будет играть ключевую роль среди четырех новых моделей. При длине примерно 4,6 м, новинка станет первым полностью электрическим универсалом марки и будет представлена в 2026 году.

Самым большим из будущих электромобилей Skoda станет "Space" – серийная версия концепта Vision 7S. Он будет иметь длину около 4,9 м и займет место флагмана семейства машин на электротя\ге.

Автомобили с ДВС и подключаемыми гибридными силовыми установками (PHEV) будут оставаться важной основой модельного портфолио компании при переходе к полностью электрической мобильности. Они удовлетворяют потребности клиентов, поскольку рынки переходят к электромобилям с разной скоростью. Для Skoda в центре внимания постоянно находятся требования клиентов на всех рынках. Поэтому в ближайшие годы компания предложит широкий ассортимент доступных моделей, отвечающих индивидуальным потребностям клиентов в мобильности – с электрической, традиционной или плагин-гибридной силовой установкой.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda работает над полностью электрической Octavia.