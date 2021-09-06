Skoda анонсировала новый электрический кроссовер

Чешская компания Skoda продолжает расширять линейку электромобилей. На очереди новый купеобразный кроссовер Enyaq Coupe iV.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Недавно компания отметила выпуск 150-тысячного автомобиля семейства iV. Усилить позиции бренда на рынке электрокаров поможет очередная новинка – кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Прототипы автомобиля проходят дорожные испытания, а подогреть интерес к новинке компания решила порцией собственных иллюстраций. Новинка тщательно замаскирована камуфляжем, но в компании рассказали, чем она будет отличаться от базовой модели.

Skoda Enyaq Coupe iV получит кузов лифтбек с покатой крышей. За счет новой задней части кузова длина машины выросла до 4563 мм (+14 мм), а вот высота всего на 1 мм (1617 мм) ниже обычного Enyaq iV. Ширина (1879 мм) и колесная база (2765 мм) остались без изменений. Объем багажника сократился на 15 л – до 570 л. В списке базовых опций будет панорамная крыша.

Обтекаемый силуэт позволил снизить коэффициент аэродинамического сопротивления Cd до 0,247, что, в свою очередь позволило увеличить дальность хода до 535 км (+15 км).

Базовая версия Enyaq Coupe 60 iV получит задний привод и один электромотор мощностью 179 л.с. Для его питания будет использоваться батарею емкостью 62 кВтч. За ней следует модификация Enyaq Coupe 80 iV с 204-сильным мотором и батареей на 82 кВтч. На вершине линейки будет полноприводная Coupe iV 80x. Суммарная мощность двух электродвигателей достигает 265 л.с. Ожидается, что чуть позже появится 306-сильная версия RS с более спортивнім дизайном и єксклюзивной отделкой салона.

Презентация купеобразного кроссовера Skoda Enyaq Coupe iV запланирована на конец года. Цены и подробные характеристики станут известны ближе к дебюту.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda нашла применение отработанным батареям электромобилей.