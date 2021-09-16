Rivian представил первый серийный электропикап

Стартап из Калифорнии запустил конвейерную сборку электрического пикапа Rivian R1T. Торжественная церемония состоялась на заводе компании в городе Нормал, штат Иллинойс.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Несмотря на неоднократно откладывавшуюся дату начала производства, специалистам Rivian удалось опередить конкурентов и первыми организовать выпуск электропикапа.

Производство организовано на заводе, ранее принадлежавшем компании Mitsubishi. Здесь до 2016 года собирали компактный кроссовер ASX. Rivian приобрел предприятие за $16 млн и провел полное переоснащение завода. На площади в 240 тысяч м2 расположен завод полного цикла с цехами штамповки, сварки, окраски и сборки. В компании не сообщают планируемых объемов производства.

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Первоначально предприятие будет выпускать пикапы Rivian R1T в исполнении Launch Edition. Новинку оценили в $73 тысячи. Позже к нему присоединится внедорожник Rivian R1S, который обойдется покупателям минимум в $70 тысяч. Со временем семейство пополнят более дешевые версии, включая базовую версию пикапа, которую оценили в $67,5 тысяч.

Независимо от версии автомобиль будет оснащаться четырьмя электромоторами, каждый из которых отвечает за привод своего колеса. Суммарная мощность достигает 764 л.с., а питание для электромоторов будет обеспечивать батарейных блок емкостью 135 кВтч. Заявленный производителем пробег превышает 500 км.

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