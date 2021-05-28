Электрический пикап Rivian R1T отправится к заказчикам в июле

Американская компания Rivian анонсировала начало продаж своего первого электромобиля – пикапа Rivian R1T. Первые экземпляры версии Launch Edition будут доставлены покупателям в июле нынешнего года.

Об этом сообщает портал Carscoops. Задержка была обусловлена отсутствие на производстве электронных чипов. С этой проблемой столкнулись автопроизводители по всему миру.

По данным производителя, полностью удовлетворить всех желающих приобрести пикап R1T компания сможет до конца весны будущего года. После того, как все экземпляры версии Launch Edition будут доставлены покупателям, компания начнет производство других версий модели, а также кроссовера R1S.

Кроме того, начиная с августа нынешнего года компания намерена начать серию драйв-туров по крупнейшим городам Америки. В их числе называются Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью Йорк, Чикаго, Детройт и Сиэтл.

Перед началом продаж в компании внесли ряд обновлений в различные пакеты, предлагаемые для пикапа R1T и кроссовера R1S. Например, Off-Road Upgrade теперь является опционным для версий Launch Edition и Adventure Package. В Rivian также подтвердили, что все модели будут поставляться с компрессором, который ранее был доступен только с пакетом Off-Road Upgrade. Теперь клиенты могут также заказать обновление Rivian Adventure Gear, которое включает в себя палатку на крыше, грузовые рейлинги, кухню и набор кухонной утвари из 30 предметов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Amazon начала тестировать электрические микроавтобусы Rivian в Сан-Франциско.