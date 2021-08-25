Alpha презентовала электрический пикап Wolf

Американский стартап Alpha Motor Corporation официально представил полностью электрический пикап Wolf. Новинку будет экспонироваться в музее Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе до конца ноября.

Об этом сообщает портал Carscoops. Это предсерийный прототип, а вот на конвейер автомобиль попадет не раньше будущего года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Автомобиль окрашен металлизированной эмалью и получил массивные защитные дуги с дополнительной светотехникой. Агрессивный дизайн модели подчеркивают также колесные арки с защитными накладками и крупные внедорожные шины на специальных дисках.

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Помимо представленного двухдверного пикапа компания обещает предложить покупателям версию с увеличенной кабиной Wolf+ и полноценный четырехдверный вариант SuperWolf. Габаритные размеры новинки – 4775х1930х1676 мм, а длина бортовой платформы достигает 1651 мм. По словам создателей, автомобиль способен перевозить грузы массой до 1360 кг.

По предварительным данным пикап получит батарею на 75-85 кВтч и сможет преодолевать свыше 440 км. Покупатели смогут заказать как передне-, так и полноприводный вариант. А заявленный разгон от 0 до 100 км/ч составит 6,2 с.

Базовая версия будет стоить от $36 тысяч, а топовая модификация – порядка $46 тысяч без учета налоговых льгот.

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