Peugeot представила первый коммерческий фургон на водороде

Французская компания расширяет семейство коммерческих моделей за счет новой версии e-Expert Hydrogen, которая работает на водородных топливных элементах. Новинка появится в продаже в конце года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания одной из первых в мире предложит в своей линейке электрический фургон, энергию для которого будут получать из водорода.

Под полом автомобиля располагаются три баллона с водородом. Для их заполнения на АЗС потребуется всего несколько минут, а запас хода достигает 400 км. Использование водородных топливных элементов позволит решить главную проблему всех электромобилей – длительное время зарядки тяговой батареи. Кроме того, у автомобиля есть компактная литий-ионная батарея емкостью 10,5 кВтч, которую можно подзаряжать от внешних источников питания.

Новинка будет доступна в двух вариантах длины – стандартной и длиннобазной, а по своим возможностям водородный фургон ничем не уступает своим аналогам с ДВС или электрической силовой установкой. Полезный объем грузового отсека достигает 6,1 м3, грузоподъемность – 1100 кг, а за собой Peugeot e-Expert Hydrogen способен тянуть прицеп массой до 1 тонны.

Производство версии e-Expert Hydrogen будет организовано на заводе компании во Франции, а затем на него будет устанавливаться все необходимое водородное оборудование на предприятии в Германии, где аналогичную процедуру будет проходит родственный фургон Opel e-Vivaro Hydrogen. Первоначально новинка будет доступна покупателям во Франции и Германии.

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