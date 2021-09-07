Новый Renault Megane стал электромобилем

Французская компания Renault презентовала электрическую версию популярного хэтчбека Megane. Новинка с приставкой E-Tech Electric станет первой моделью марки, которая получит новую фирменную эмблему.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка построена на электрической платформе CMF-EV, которая будет использоваться на различных моделях альянса Renault Nissan.

Новый Megane радикально отличается от предшественника не только электрической "начинкой", но и габаритами. Автомобиль стал короче на 149 мм (4210 мм), меньшим по ширине на 44 мм (1770 мм) и выше на 53 мм (1500 мм), а колесная база выросла до 2700 мм (+31 мм). Кроме того, за счет коротких свесов, черной пластиковой защите на боковинах и крупных колес (18-20 дюймов на выбор) автомобиль больше напоминает кроссовер, чем привычный хэтчбек. В базовую комплектацию вошли светодиодные фары и выдвижные ручки передних дверей (задние встроены в стойки).

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Техническими особенностями новой платформы являются задняя многорычажная подвеска, а также компоновка всех электрических компонентов в подкапотном пространстве. Привод осуществляется на переднюю ось. Силовой агрегат нового поколения весит всего 145 кг, что на 10% меньше, чем у электрокара Renault Zoe. Тонкая литий-ионная АКБ будет поставлять компания LG. Зарядное устройство переменного тока имеет мощность 22 кВт, а в качестве опции можно заказать ЗУ постоянного тока мощностью до 130 кВт.

Новинка будет доступна в двух версиях. Первая оснащена 130-сильным мотором и батареей емкостью 40 кВтч. С таким арсеналом автомобиль сможет преодолевать до 300 км по циклу WLTP. Для более требовательных клиентов компания предложит вариант с двигателем на 218 л.с., питание для которого обеспечит батарея на 60 кВтч. Такая версия сможет порадовать владельца пробегом до 470 км. Разгон "сотни" займет порядка 7,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

В салоне – царство электроники. Шкала приборов имеет диагональ 12,3 дюйма, а за инфо-развлекательные функции будет отвечать сенсорный дисплей на 9 или 12 дюймов в зависимости от комплектации. Мультимедийная система использует платформу Android, имеет встроенные сервисы от Google и возможность обновления "по воздуху".

Ровный пол обеспечивает максимальный комфорт, а для поклажи помимо 440-литрового багажника в салоне предусмотрены многочисленные отделение и отсеки для мелочей общей емкостью 30 л.

Производство хэтчбеков Renault Megane E-Tech будет организовано на французском заводе в Дуэ. На февраль запланирован старт продаж, а первые товарные экземпляры появятся у дилеров весной.

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