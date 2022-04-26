Ram показал новые тизеры электропикапа
Американская компания Ram Trucks, входящая в состав интернационального концерна Stellantis, планирует выйти на рынок электрических пикапов и составить конкуренцию другим брендам. До конца года компания обещает представить свой вариант электрической модели, а в 2024-м начать его продажи.
Подогреть интерес к новинке призвано официальное видео на Youtube-канале. Оно знакомит с дизайном передней части пикапа и оригинальными светодиодными дневными ходовыми огнями, которые позволят легко отличить новинку от конкурентов, кроме того, автомобиль получит подсветку фирменной эмблемы.
Также на видео можно рассмотреть крупные колесные арки и сложную форму панели крыши. По предварительной информации, электрический Ram 1500 будет использовать архитектуру STLA Frame, которая разработана для пикапов и внедорожников.
Эта рамная платформа позволяет установку крупных батарей емкостью от 159 до 200 кВтч, которые смогут обеспечить запас хода порядка 800 км. Бортовая сеть будет работать под напряжением 800 В, а также позволит использовать автомобиль в качестве источника питания для внешних приборов и домохозяйств. Покупателям будут предложены несколько модификаций электрического пикапа с моторов мощностью от 201 до 443 л.с.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ram Trucks представила экономичный внедорожник.