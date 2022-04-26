Ram показал новые тизеры электропикапа

Американская компания Ram Trucks, входящая в состав интернационального концерна Stellantis, планирует выйти на рынок электрических пикапов и составить конкуренцию другим брендам. До конца года компания обещает представить свой вариант электрической модели, а в 2024-м начать его продажи.

Подогреть интерес к новинке призвано официальное видео на Youtube-канале. Оно знакомит с дизайном передней части пикапа и оригинальными светодиодными дневными ходовыми огнями, которые позволят легко отличить новинку от конкурентов, кроме того, автомобиль получит подсветку фирменной эмблемы.

Также на видео можно рассмотреть крупные колесные арки и сложную форму панели крыши. По предварительной информации, электрический Ram 1500 будет использовать архитектуру STLA Frame, которая разработана для пикапов и внедорожников.

Видео дня

Эта рамная платформа позволяет установку крупных батарей емкостью от 159 до 200 кВтч, которые смогут обеспечить запас хода порядка 800 км. Бортовая сеть будет работать под напряжением 800 В, а также позволит использовать автомобиль в качестве источника питания для внешних приборов и домохозяйств. Покупателям будут предложены несколько модификаций электрического пикапа с моторов мощностью от 201 до 443 л.с.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ram Trucks представила экономичный внедорожник.