Stellantis анонсировал электропикап Ram 1500 EV

Концерн Stellantis планирует вступить в борьбу с конкурентами в сегменте электрических пикапов в 2023 году. Для этих целей планируется представить новую версию модели Ram 1500.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В рамках стратегии электрификации, которую концерн Stellantis анонсировал еще в прошлом году, предполагается создание широкой гаммы моделей на электротяге. К 2030 году электрическая версия должна появиться у всех моделей Ram.

В частности, для пикапов Ram предусмотрено использование рамной платформы STLA Frame и тяговых батарей емкостью 159-200 кВтч, с которыми запас хода будет порядка 800 км. По предварительным данным для Ram будет предложены несколько электромоторов мощностью от 150 кВт (204 л.с.) до 330 кВт (449 л.с.). Таким образом для топовые полноприводные версий с двумя двигателями смогут выдавать до 900 "лошадок".

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В настоящее время производитель предлагает всем желающим и потенциальным покупателям электропикапа присоединиться к обсуждению возможных технических и прочих особенностей будущего новинки на специальной онлайн-платформе Ram Revolution.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ram представила экономичный внедорожник.