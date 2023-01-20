Польская компания Izera готовится к выпуску электромобилей

Первый польский серийный электромобиль станет компактным кроссовером, а затем компания Izera планирует расширить ассортимент хэтчбеком и универсалом на электротяге. Дебют первенца марки запланирован на 2025 году.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Izera, молодая компания из Польши, планирует выпускать семейство электромобилей. В проекте примет участие китайский холдинг Geely в качестве технологического партнера, тем более что у производителя из Поднебесной уже накоплен опыт в этой области. По предварительным данным Izera будет использовать платформу Geely SEA, а производство будет организовано на новом предприятии в 2025 году.

По информации журналистов Automobilwoche, компания ElectroMobility Poland (EMP), которой принадлежит бренд Izera, планирует построить первый в Польше завод по производству электромобилей в городке Явожно. Строительство предприятия начнется в 2024 году, а инвестиции составят 1,1 млрд евро. Главная задача, которая стоит перед организаторами, наладить к концу 2025 года выпуск электрического компактного кроссовера Izera. По словам Петра Зерембы, руководителя EMP, компания будет широко использовать польских поставщиков комплектующих, а на самом предприятии будет задействовано порядка 2400 человек.

EMP впервые анонсировала изображения прототипов кроссовера Izera-Z100 и хэтчбека T100 еще в 2020 году. Все модели Izera будут использовать исключительно электрические компоненты, которые уже используются на брендах Geely: Smart, Volvo, Polestar, Zeekr и Lotus. Подписание соответствующего соглашения между польским и китайским производителями состоялось в ноябре прошлого года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Geely готовит конкурента Tesla Cybertruck.