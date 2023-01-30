Polestar 2 дебютировал с новым мотором и увеличенной батареей

Шведский автопроизводитель Polestar провел рестайлинг и модернизацию своей модели Polestar 2, спрятав важные технические инновации под новым дизайном. Новая версия способна преодолеть от 483 до 635 км.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Обновленный Polestar 2 получил новые моторы, как в версии с задним приводом, так и в топовой с полным приводом, а также более эффективную батарею. Модель в европейской спецификации может преодолеть 635 км по циклу WLTP, а американская полноприводная версия может проехать порядка 483 км по циклу EPA.

Внешне новинка отличается иным дизайном передней части кузова, в которую встроены сенсоры систем безопасности (ADAS). Также автомобиль получил улучшенный интерьер, расширенный пакет систем ADAS, а также беспроводной зарядкой телефонов в стандартной комплектации.

2024 Polestar 2 получил новую батарею емкостью 82 кВтч от CATL, которая поддерживает зарядку на скоростных станциях мощностью 205 кВт. Европейские покупатели также смогут заказать версию с одним электромотором и батареей от LG Chem емкостью 69 кВтч. Такая версия может преодолеть 518 км по циклу WLTP.

В США версия с новой батареей на 82 кВтч будет доступна в комбинации с одним электромотором или с двумя двигателями. По сравнению с прежней моделью запас хода вырос на 48 км. Более мощная версия с двумя электромоторами и прежней батареей на 78 кВтч теперь может проехать до 435 км, что на 34 км больше благодаря улучшенному силовому агрегату.

Еще одним отличий новинки стали двигатели. Базовая версия получила задний привод вместо переднего. Электромотор и инвертор из карбида кремния развивает мощность 220 кВт (299 л.с.) и обладает крутящим моментом 490 Нм. Мотор стал мощнее на 50 кВт (68 л.с.) и прибавил до 160 Нм момента по сравнению с прежней переднеприводной версией. В результате на разгон от 0 до 100 км/ч новинке требуется 6,2 секунды, что на 1,2 с быстрее.

У полноприводной версии суммарная мощность силового агрегата достигает 422 л.с. (+13 л.с.), а крутящий момент – 740 Нм (+80 Нм). С таким арсеналом разгон до "сотни" занимает 4,5 с.

Для тех, кто хочет больше мощности в качестве опции предлагается пакет Performance Pack, который позволяет увеличить отдачу до 476 л.с. (350 кВт). Такая версия может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,2 с. Помимо большой мощности в Performance Pack вошли тормоза Brembo, уникальные 20-дюймовые кованные диски и подвеска Öhlins.

2024 Polestar 2 уже доступен к заказу на европейском рынке, а первые экземпляры обновленной модели ожидаются в третьем квартале нынешнего года. Стоимость стартует с отметки 50190 евро за стандартную заднеприводную версию. Топовая версия с двумя моторами, полным приводом и пакетом Performance Pack обойдется в 64690 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Polestar представила конкурента Tesla Model X.