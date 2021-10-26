Panasonic представил прототип бюджетной батареи для Tesla

Японская компания Panasonic представила новый прототип батареи, созданной для Tesla. Новинка позволит снизить стоимость электрокаров и упрочит связи между двумя производителями.

Об этом сообщает Reuters. Глава подразделения аккумуляторных батарей Panasonic Кадзуо Таданобу (Kazuo Tadanobu) представил новый элемент питания 4680 типа NCA (никель-кобальт-алюминий). Его емкость в пять раз больше, чем у предыдущей модели, которая в настоящее время используется в автомобилях Tesla. Также он отметил, что Panasonic не планирует развивать направление литий-ион-фосфатных батарей (LFP), которыми занимаются конкуренты.

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Решение Tesla использовать в качестве поставщиков аккумуляторов корейскую LG Energy Solution и китайскую Contemporary Amperex Technology (CATL) в Китае, а также продажа компанией Panasonic акций Tesla поставили под сомнение будущее десятилетнего партнерства. Но у Panasonic оказался "туз в рукаве" в виде батареи 4680 (индекс обозначает ширину – 46 мм и высоту – 80 мм батареи), которую выпускает только японский производитель. Наличие такого продукта позволит Panasonic сохранить интерес со стороны Tesla, по крайней мере, для использования 4680 в дорогих моделях.

В японской компании акцентируют внимание, что батарея 4680 создавалась с учетом потребностей именно Tesla и надеются, что это позволить укрепить пошатнувшиеся отношения между двумя производителями. Правда, пока не ясно, когда Panasonic начнет полномасштабное производство батареи 4680 на заводе в Неваде, который отвечает за поставки для Tesla.

Решение Panasonic не заниматься батареями LFP вполне объяснимо. Их Tesla покупает у китайской компании CATL. Данный тип батарей используется на китайских версиях Model 3 и Model Y, а также на базовой версии Model 3 в США. Батареи LFP, 95% которых производятся в Китае, считаются более дешевыми и безопасными, чем аналоги на никелевой основе, но они имеют меньшую удельную емкость и нуждаются в более частой подзарядке.

Цилиндрические литий-ионные аккумуляторы Panasonic изначально были разработаны для обеспечения долговечности и легкости ноутбуков, но появление спроса на автомобильные аккумуляторы в конце 2000-х годов привело к развитию этого бизнеса. В 2017 году компания Panasonic открыла завод по производству цилиндрических автомобильных АКБ в США.

Panasonic удалось резко снизить количество кобальта в своих литий-ионных батареях. Первые исследования в области создания литий-ионных аккумуляторов в Panasonic начались еще в 80-х годах прошлого века. С самого первого дня одной из первоочередных задач было снижение количество кобальта, используемого для автомобильных аккумуляторов. За эти годы количество кобальта сократили в каждой батарее до менее 5%. Кроме того, стратегическое партнерство с американским предприятием по переработке аккумуляторов Redwood Materials позволит Panasonic повторно использовать кобальт и другие материалы.

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