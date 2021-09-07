Nissan реализовал в Европе 250 000 электромобилей

Компания Nissan достигла показателя в четверть миллиона проданных в Европе автомобилей с электрическим приводом. Продажи культового Leaf достигли 208 тысяч единиц, а владельцами функционального фургона e-NV200 стали 42 тысячи пользователей.

Об этом сообщает пресс служба производителя. С момента выхода на рынок в 2010 и 2014 годах соответственно Leaf и e-NV200 проложили путь в сфере электрической мобильности. Leaf стал первым электромобилем для массового рынка, тогда как e-NV200 реализовал себя как первый массовый электрифицированный фургон.

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Компания Nissan расширила и усовершенствовала линейку моделей Leaf и e-NV200 для удовлетворения потребностей как частных, так и коммерческих клиентов. Оба автомобиля оптимизировали для соблюдения обязательств Nissan по достижению более устойчивого будущего и эффективного использования сетевых возможностей Альянса.

Благодаря интуитивно понятным функциям, к которым относятся высокотехнологичная система помощи водителю ProPILOT и уникальная разработка e-Pedal для вождения с использованием одной педали Leaf предлагает инновационные решения, призванные сделать электрическую мобильность удобной и более эмоциональной.

Как первопроходец и лидер сегмента фургонов с полностью электрическим приводом, e-NV200 сохранил присущий Leaf дух новаторства, предложив преимущества мобильности с нулевыми выбросами коммерческим компаниям и частным клиентам.

Эффективный силовой агрегат с батареей емкостью 40 кВт⋅ч, возможность перевозки до 4,2 м3 груза и низкие эксплуатационные расходы превратили e-NV200 в чрезвычайно гибкий инструмент для пользователей и популярный электромобиль среди европейских компаний.

Кроме того, многофункциональный e-NV200 Evalia смог удовлетворить потребности частных клиентов относительно пригодности к повседневной эксплуатации благодаря интерьеру с широкими возможностями трансформации в пяти- и семиместной версии. Салон обоих вариантов можно конфигурировать, а съемные сиденья позволяют увеличить пространство для багажа.

Недавно компания Nissan объявила о создании нового флагманского хаба для электромобилей стоимостью 1 млн фунтов стерлингов. EV36Zero представляет собой первую в мире экосистему для производства электромобилей.

С целью ускорения движения Nissan к углеродной нейтральности этот качественно новый проект, производственные мощности которого сосредоточены вокруг завода Nissan в г. Сандерленд, Великобритания, включает выпуск электромобилей, генерирование энергии из возобновляемых источников и изготовление АКБ.

Опираясь на свой опыт по изготовлению кроссоверов и достижения в сфере электрификации, компания Nissan также подтвердила планы по выпуску нового полностью электрического кроссовера. Новая модель, которую будут производить в Сандерленде, обещает дизайн, эффективность и технологии аккумуляторных батарей следующего поколения.

Кроме того, на заводе Nissan в французском городе Мобёж, который является центром передовых технологий в сегменте малых фургонов, будет производить коммерческие модели. Ассортимент будет включать варианты как с полностью электрическим приводом, так и с двигателями внутреннего сгорания, версии для коммерческих перевозок и пассажирские модели, что позволит удовлетворить разнообразные потребности клиентов.

Уже к концу 2023 года 75% всего ассортимента Nissan на европейском рынке составят электрифицированные модели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Nissan намерен построить в Великобритании завод по выпуску аккумуляторов.