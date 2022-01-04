Nissan представил прототип электического лунохода. Видео

В рамках мероприятия Nissan Futures компания представила прототип лунохода, разработанного совместно с Агентством аэрокосмических исследований Японии. Созданная Nissan технология точного управления полным приводом электромобиля будет способствовать улучшению ходовых качеств лунохода.

Об этом рассказывает пресс-служба производителя. Центр инноваций в области исследования космоса агентства JAXA занимается разработками луноходов – техники, что имеет первостепенное значение для исследования космоса. Nissan сотрудничает с JAXA по управлению луноходом с января 2020 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Луноход должен преодолевать покрытую пылью скалистую и неровную поверхность Луны, демонстрируя при этом энергоэффективность. Кроме того, источники энергии для эксплуатации транспортных средств в космосе ограничены.

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В рамках своего исследования Nissan изучает возможность применения технологии управления двигателем, разработанной в рамках производства серийных электромобилей, таких как Leaf, а также технологии управления полным приводом e-4orce, используемой в новом кроссовере Ariya. В частности, планируется, что именно e-4orce будет повышать ходовые качества лунохода на труднопроходимой местности.

В рамках совместных исследований JAXA компания Nissan развивает технологию e-4orce, чтобы улучшить ее эффективность на песчаной поверхности и в других жестких условиях. Когда автомобили двигаются по песку, колеса часто пробуксовываются и закапываются, замедляя движение. Чтобы не застрять, водитель должен демонстрировать высокое мастерство. Для решения этой проблемы компания Nissan разработала систему управления тяговым усилием, сводящую к минимуму пробуксовку колес с учетом состояния поверхности.

Путем совместных исследований Nissan стремится внести свой вклад в усовершенствование технологий, которые можно использовать как в автомобилестроительной отрасли, так и в исследовании космоса, обмениваясь эксклюзивными ноу-хау, полученными в ходе разработки новых моделей и сочетая их со знаниями JAXA в области разработки луноходов.

Директор Центра инноваций в сфере исследования космоса агентства JAXA Икко Фунаки так описывает совместные исследования: "JAXA стремится использовать результаты исследований для будущего освоения космоса. Мы сотрудничаем с компаниями, университетами и исследовательскими институтами в рамках проектов, которые осуществимы и имеют потенциал для коммерциализации и инноваций Проводя исследования совместно с компанией Nissan, имеющей опыт в сфере технологий электрификации, мы надеемся использовать наши результаты для разработки луноходов с улучшенными ходовыми качествами".

Главный менеджер отдела перспективного автомобилестроения Тоссиюки Накадзима, ответственный за разработку системы управления e-4orce в Nissan, заявил: "Сферы использования автомобилей и ситуации, возникающие во время вождения, очень разнообразны. Цель наших исследований и разработок заключается в достижении как можно более высоких эксплуатационных характеристик, и мы считаем, что знания, полученные в результате этих совместных с JAXA исследований, приведут к внедрению в наших автомобилях инновационных решений, которые пригодятся клиентам".

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan вошла в список наиболее социально влиятельных брендов в мире.