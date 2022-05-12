NamX показал прототип водородного кроссовера

Французский стартап NamX представил концепт перспективного внедорожника на водороде. Дизайн модели разработали специалисты известного дизайн-ателье Pininfarina.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Созданная в 2017 году Фаузи Аннаджем и Томасом де Люссаком в Париже компания NamX представила проект водородного кроссовера. В разработке принимали участие стилисты Pininfarina, которым удалось создать нетривиальный облик кроссовера.

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В компании NamX анонсировали два варианта будущего кроссовера. Базовая версия будет иметь задний привод и оснащаться мотором мощностью 300 л.с. С его помощью автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунды, а максимальная скорость будет достигать 200 км/ч.

Версия GTH получит в свое распоряжение 550-сильный силовой агрегат и полноприводную трансмиссию. Заявленная скорость – 250 км/ч, а на разгон до первой "сотни" кроссоверу потребуется всего 4,5 секунды.

Главной особенностью автомобиля является запатентованная компанией NamX система для хранения водорода. Помимо основного водородного бака в автомобиле будут установлены 6 компактных съемных баллона. Их можно будет легко менять при необходимости. В результате в компании обещают запас хода без остановки до 800 км. NamX намерена создать фирменную сеть по продаже съемных водородных баллонов.

Стоимость кроссовера заявлена в диапазоне от 65 до 95 тысяч евро. Первый прототип продемонстрируют публике на автошоу в Париже осенью нынешнего года, а производство серийного кроссовера обещают наладить в 2025 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Европе намерены активнее использовать экологически чистый водород.