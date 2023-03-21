На первый в Украине электрокросс Peugeot объявлены цены

Французская компания Peugeot представляет в Украине свой самый популярный кроссовер 2008, теперь доступный в 100% электрическом исполнении. Новинка уже скоро появится в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Peugeot е-2008 – это новая страница в истории компании и еще один шаг к полной электрификации бренда. Автомобиль олицетворяет оригинальный дизайн и узнаваемый стиль, инновационные технологии, комфорт, мощный электродвигатель и запас хода до 330 км.

Электрокроссовер е-2008 оснащен электромотором мощностью 100 кВт (136 л.с.) и крутящим моментом 260 Нм. Электрический силовой агрегат позволяет развивать максимальную скорость до 150 км/ч, а разгон 0-100 км/ч занимает 9 секунд.

Аккумулятор емкостью 50 кВт работает под напряжением 350 вольт. Для зарядки батареи от 20% до 80% требуется всего 30 минут при использовании быстрой зарядки мощностью 100 кВт или около 5 часов для заряда до 100% при использовании зарядного устройства типа Wallbox. Последнее возможно благодаря тому, что е-2008 оснащен встроенным зарядным устройством-инвертором мощностью 11 кВт. Запас хода новинки – до 330 км.

Интерьер новинки обладает оригинальным сочетанием цветовой палитры, полным набором современных технологий, изысканным дизайном и высоким качеством отделочных материалов. Главная отличительная черта интерьера е-2008 – фирменная концепция салона i-Cockpit 3D с голографическим дисплеем. Также в автомобиле установлена современная мультимедиа с 10-дюймовым широкоформатным сенсорным дисплеем, поддерживающим Android Auto и Apple Car Play. Благодаря фирменному приложению MyPeugeot можно контролировать параметры авто и отслеживать важную информацию.

Peugeot е-2008 будет предложен в Украине в топовой комплектации GT. Электрокроссовер оснащен ABS, ESP, а также пакетом "Безопасность", включающим адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки Stop&Go, системы предупреждения столкновения и экстренного торможения в городском цикле движения Active Safety Brake, удержание в полосе движения Lane Positionning Assist и распознавание усталости водителя.

Что касается комфорта управления, то кроссовер оснащен передним и задним датчиками парковки и высококачественной задней камерой на 180 градусов. А в темное время суток помогут светодиодные Full LED фары с адаптивным дальним светом High Beam Assist.

Стоимость полностью электрического Peugeot е-2008 в топовой комплектации GT стартует со 1369000 грн.

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