Mini показала первые изображения нового Cooper S

Британская компания Mini представила первые несколько официальных фотографий новой генерации популярного хэтчбека Cooper S. В соответствии с мировыми трендами, автомобиль оснащен электрическим приводом.

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Об этом сообщает портал Carscoops. Впервые новое поколение компактного хэтчбека попало в объективы неутомимых фотошпионов еще 18 месяцев назад в Китае. Теперь новинку можно рассмотреть со всех ракурсов благодаря официальным фото.

Mini Cooper S EV продолжит традиции электрических моделей марки. Пока в компании воздерживаются от каких-либо комментариев относительно технических особенностей новинки. Поэтому остановимся пока на оценке дизайна модели. Автомобиль визуально выглядит крупнее своего предшественника. Дизайнеры придали кузову более "пухлый" вид, а переднюю панель украшает светодиодная лента в виде большого скругленного восьмиугольника. Нечто подобное мы уже видели раньше на футуристическом концепте Mini Urbanaut. Капот получил профилированную форму с двумя продольными выштамповками, а на мир автомобиль смотрит большими овальными фарами со светодиодной окантовкой ДХО.

Задняя часть выглядит массивно за счет расширенных колесных арок и выпуклой форме двери багажника с горизонтальной контрастной вставкой, усиливающей эффект. Новые светодиодные задние фонари выполнены в виде сдвоенных треугольников.

По предварительным данным новый Mini будет доступен в двух исполнениях. Первый, электрический, будет производиться в Китае, а для поклонников старого доброго ДВС будет доступная версия с бензиновым мотором. Производство этой модификации будет осуществляться на британском заводе компании.

Ожидается, что базовый электрический Cooper получит батарею емкостью 40 кВтч, которая позволит преодолевать на одной зарядке порядка 322 км. Для версии Cooper S EV предусмотрена батарея на 54 кВтч, а запас хода составит 402 км. Версия с ДВС будет доступна с 1,5-литровым мотором в варианте Cooper и 2-литровым – для Cooper S. Рыночный дебют нового поколения Mini запланирован на будущий год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mini прекратила выпуск авто на "механике".