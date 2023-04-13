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Mini показала первые изображения нового Cooper S

Сергей Иванов
Электромобили
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Mini показала первые изображения нового Cooper S

Британская компания Mini представила первые несколько официальных фотографий новой генерации популярного хэтчбека Cooper S. В соответствии с мировыми трендами, автомобиль оснащен электрическим приводом.

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Об этом сообщает портал Carscoops. Впервые новое поколение компактного хэтчбека попало в объективы неутомимых фотошпионов еще 18 месяцев назад в Китае. Теперь новинку можно рассмотреть со всех ракурсов благодаря официальным фото.

Mini Cooper S EV продолжит традиции электрических моделей марки. Пока в компании воздерживаются от каких-либо комментариев относительно технических особенностей новинки. Поэтому остановимся пока на оценке дизайна модели. Автомобиль визуально выглядит крупнее своего предшественника. Дизайнеры придали кузову более "пухлый" вид, а переднюю панель украшает светодиодная лента в виде большого скругленного восьмиугольника. Нечто подобное мы уже видели раньше на футуристическом концепте Mini Urbanaut. Капот получил профилированную форму с двумя продольными выштамповками, а на мир автомобиль смотрит большими овальными фарами со светодиодной окантовкой ДХО.

Mini показала первые изображения нового Cooper S

Задняя часть выглядит массивно за счет расширенных колесных арок и выпуклой форме двери багажника с горизонтальной контрастной вставкой, усиливающей эффект. Новые светодиодные задние фонари выполнены в виде сдвоенных треугольников.

Mini показала первые изображения нового Cooper S

По предварительным данным новый Mini будет доступен в двух исполнениях. Первый, электрический, будет производиться в Китае, а для поклонников старого доброго ДВС будет доступная версия с бензиновым мотором. Производство этой модификации будет осуществляться на британском заводе компании.

Mini показала первые изображения нового Cooper S

Ожидается, что базовый электрический Cooper получит батарею емкостью 40 кВтч, которая позволит преодолевать на одной зарядке порядка 322 км. Для версии Cooper S EV предусмотрена батарея на 54 кВтч, а запас хода составит 402 км. Версия с ДВС будет доступна с 1,5-литровым мотором в варианте Cooper и 2-литровым – для Cooper S. Рыночный дебют нового поколения Mini запланирован на будущий год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mini прекратила выпуск авто на "механике".