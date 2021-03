Mercedes-Benz показал тизер нового флагманского электрокара

Компания Mercedes-Benz готовится презентовать новый флагманский электрический седан премиум-класса EQS и показала тизер новинки в одной из социальных сетей.

Иллюстрацию новинки компания разместила на своей странице в Twitter. Ожидается, что автомобиль дебютирует в ближайшие несколько месяцев, а летом новинку ожидают у дилеров.

Take a closer look at the One-Bow-Design of the all-electric luxury sedan EQS.#EQS #MercedesEQ #ProgressiveLuxury #switchtoEQ pic.twitter.com/zXAABscdMP