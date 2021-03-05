Mercedes-Benz показал тизер нового флагманского электрокара

Компания Mercedes-Benz готовится презентовать новый флагманский электрический седан премиум-класса EQS и показала тизер новинки в одной из социальных сетей.

Иллюстрацию новинки компания разместила на своей странице в Twitter. Ожидается, что автомобиль дебютирует в ближайшие несколько месяцев, а летом новинку ожидают у дилеров.

Мы уже неоднократно рассказывали о новинке, которая получит купеобразный силуэт и будет иметь собственный дизайн, не похожий на флагманский S-Class. Вдохновение при создании модели дизайнеры компании черпали в облике концептуального Mercedes-Benz Vision EQS, дебютировавшего в 2019 году на автошоу во Франкфурте.

В соответствии с флагманским статусом автомобиль получит хромированный декор, полностью светодиодную светотехнику и выдвигающиеся из кузова ручки дверей. Характерная форма машины обусловлена желанием создателей максимально снизить коэффициент аэродинамического сопротивления. Кстати, в новом поколении S-Class им удалось невозможное – несмотря на крупные размеры и классический трехобъемный кузов Cd новинки составляет рекордно низкие 0,22. Поэтому можно предположить, что аналогичный показать электрического EQS будет как минимум не хуже.

EQS первым получит новую электрическую платформу Electric Vehicle Architecture (EVA), разработанную исключительно для использования на электромобилях концерна. Покупателям будет доступно несколько вариантов конфигурации силового агрегата и тяговых аккумуляторов. По предварительным данным запас хода EQS будет достигать не менее 700 км по циклу WLTP.

Кроме того, новинка первой получит инновационную систему MBUX Hyperscreen, которая объединяет мультимедиа, цифровую шкалу приборов и системы коммуникации. Приборная панель представляет собой несколько дисплеев, собранных под единой стеклянной поверхностью сложной формы, растянутой на всю ширину салона (141 см). Общая площадь панели составляет 2432 см кв.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz провела мировую презентацию С-Сlass нового поколения W 206. Дизайн модели выполнен с оглядкой на более крупные модели E- и S-Class, но при этом автомобиль получился более округлым.