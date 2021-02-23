Новый Mercedes-Benz C-Class представлен онлайн

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
2,3 т.
Новый Mercedes-Benz C-Class представлен онлайн

Компания Mercedes-Benz провела мировую презентацию С-Сlass нового поколения W 206.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дизайн модели выполнен с оглядкой на более крупные модели E- и S-Class, но при этом автомобиль получился более округлым.

Компания Mercedes-Benz провела мировую презентацию С-Сlass нового поколения W 206

Для новинки будут предложены несколько вариантов оформления передней части кузова, которые позволят отличать комплектации. Естественно, будет предложен стайлинг-пакет AMG-Line с увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере, иными боковыми юбками и другими элементами, подчеркивающими "спортивный" стиль версии.

Для новинки будут предложены несколько вариантов оформления передней части кузова
Автомобиль стал крупнее своего предшественника, что позволило добавить комфорта пассажирам

Автомобиль стал крупнее своего предшественника, что позволило добавить комфорта пассажирам. По дизайну интерьера новый Mercedes-Benz C-Class во многом напоминает флагманский S-Class. Автомобиль получил цифровой кокпит с расположенным под наклоном большим "планшетом" информационно-развлекательной системы MBUX второго поколения.

Автомобиль получил цифровой кокпит с расположенным под наклоном большим "планшетом" системы MBUX
Дизайн салона перекликается с интерьером других моделей марки

Спереди на автомобиле установлена новая четырехрычажгная подвеска, а сзади используется "многорычажка" с подрамником.

Гамма моторов представлена исключительно 4-цилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями. Все они работают в паре со стартер-генератором и 9-ступенчатым "автоматом".

Бензиновые версии будут предложены в трех вариантах мощности – 170, 204 и 258 л.с., причем последние две будут доступны и с полным приводом. Дизельных модификаций две – мощностью 200 и 265 л.с.

Дизайн седана напоминает более крупные модели E- и S-Class

Гибридные бензиновые и дизельные версии будут представлены немного позже. Они способны преодолевать на электротяге до 100 км. В стандартной комплектации гибридов будет пневмоподвеска.

В списке дополнительного оснащения C-Class есть полноуправляемое шасси, матричная оптика с голографическими линзами, цветной проекционный дисплей с расширенной реальностью и "автопилот".

Помимо седана компания представила версию с кузовом универсал

Первыми перед мировой общественностью представили седан и универсал, а премьера других вариантов кузова нового C-Class состоится позже. Также до конца года ожидается дебют "заряженной" версии Mercedes-AMG.

премьера других вариантов кузова нового C-Class состоится позже

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz расширяет линейку электрических моделей. Очередные новинки ожидают поклонников кроссоверов, для которых подготовили полноприводные версии EQC 400 4Matic и 400 4Matic AMG Line. А кроме того, до конца года ожидается дебют самого мощного гибридного спортседана Mercedes-AMG GT 73e PHEV.

ГерманияНовости автомираMercedes-Benzновостиавтоновые авто