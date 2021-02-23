Новый Mercedes-Benz C-Class представлен онлайн

Компания Mercedes-Benz провела мировую презентацию С-Сlass нового поколения W 206.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дизайн модели выполнен с оглядкой на более крупные модели E- и S-Class, но при этом автомобиль получился более округлым.

Для новинки будут предложены несколько вариантов оформления передней части кузова, которые позволят отличать комплектации. Естественно, будет предложен стайлинг-пакет AMG-Line с увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере, иными боковыми юбками и другими элементами, подчеркивающими "спортивный" стиль версии.

Автомобиль стал крупнее своего предшественника, что позволило добавить комфорта пассажирам. По дизайну интерьера новый Mercedes-Benz C-Class во многом напоминает флагманский S-Class. Автомобиль получил цифровой кокпит с расположенным под наклоном большим "планшетом" информационно-развлекательной системы MBUX второго поколения.

Спереди на автомобиле установлена новая четырехрычажгная подвеска, а сзади используется "многорычажка" с подрамником.

Гамма моторов представлена исключительно 4-цилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями. Все они работают в паре со стартер-генератором и 9-ступенчатым "автоматом".

Бензиновые версии будут предложены в трех вариантах мощности – 170, 204 и 258 л.с., причем последние две будут доступны и с полным приводом. Дизельных модификаций две – мощностью 200 и 265 л.с.

Гибридные бензиновые и дизельные версии будут представлены немного позже. Они способны преодолевать на электротяге до 100 км. В стандартной комплектации гибридов будет пневмоподвеска.

В списке дополнительного оснащения C-Class есть полноуправляемое шасси, матричная оптика с голографическими линзами, цветной проекционный дисплей с расширенной реальностью и "автопилот".

Первыми перед мировой общественностью представили седан и универсал, а премьера других вариантов кузова нового C-Class состоится позже. Также до конца года ожидается дебют "заряженной" версии Mercedes-AMG.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz расширяет линейку электрических моделей. Очередные новинки ожидают поклонников кроссоверов, для которых подготовили полноприводные версии EQC 400 4Matic и 400 4Matic AMG Line. А кроме того, до конца года ожидается дебют самого мощного гибридного спортседана Mercedes-AMG GT 73e PHEV.