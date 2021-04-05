Mercedes-Benz поделился новыми подробностями о EQS

В преддверии дебюта нового флагманского электромобиля Mercedes-Benz EQS, компания поделилась очередной порцией информации о новинке.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Мировая премьера модели назначена на 15 апреля, а пока нам рассказали о некоторых нюансах новинки.

Mercedes-Benz EQS стал обладателем самого низкого среди серийных машин коэффициента аэродинамического сопротивления Cd — всего 0,2 media.daimler.com

Так, например, Mercedes-Benz EQS стал обладателем самого низкого среди серийных машин коэффициента аэродинамического сопротивления Cd — всего 0,2! Этого удалось достичь за счет тщательной проработки обтекаемого кузова в аэродинамической трубе, гладкому днищу, утопленным ручкам дверей, особой форме колесных дисков диаметром от 19 до 21 дюйма, а также ряду других инженерных решений.

EQS станет первой моделью, которая построена на новой модульной платформе MEA (Modular Electric Architecture) media.daimler.com

EQS станет первой моделью, которая построена на новой модульной платформе MEA (Modular Electric Architecture), созданной специально для электромобилей. Корпус батареи является частью силовой структуры кузова, к нему крепятся передний и задний подрамники. Плоская АКБ позволила сделать пол в салоне идеально ровным, а большая колесная база обеспечила простор для всех его обитателей. Кроме того, автомобиль получит пневматическую подвеску, которая обеспечит высокий уровень ездового комфорта.

Корпус батареи является частью силовой структуры кузова, к нему крепятся передний и задний подрамники media.daimler.com

Сама батарея будет производиться на предприятии компании в Хедельфингене. Литий-ионные АКБ сложной конструкции изготавливаются на производственной линии длиной около 300 м с 70 станциями производства и высокой долей автоматизированных операций. Множество компонентов, поступающих с других предприятий, монтируются в Хедельфингене в одну общую систему.

Автомобиль получит уникальный цифровой кокпит нового поколения media.daimler.com

Для EQS предусмотрены АКБ энергоемкостью 90 и 108 кВтч, что обеспечит различные варианты запаса хода и мощности. В максимальной версии EQS сможет преодолеть более 700 км по циклу WLTP. Электросистема использует напряжение 400 вольт, а максимальная мощность зарядки — 200 кВт. В движении батарею можно подзаряжать с помощью системы рекуперации мощностью до 290 кВт у топовой двухмоторной версии.

Первоначально покупателям будут предложены две версии модели. EQS 450+ имеет задний привод и один электромотор с отдачей 333 л.с. и 568 Нм. Полноприводный EQS 580 4Matic оснащен двумя моторами, которые имеют в своем арсенале 524 л.с. и 855 Нм. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 210 км/ч.

Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч media.daimler.com

Производство Mercedes-Benz EQS будет организовано на том же заводе Factory 56 в Зиндельфингене, где уже собирают новый S-Class. В Украине новинка ожидается осенью нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz начнет производство нового полностью электрического eSprinter в 2023 году.