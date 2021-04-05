Mercedes-Benz поділився новими подробицями про EQS

Напередодні дебюту нового флагманського електромобіля Mercedes-Benz EQS, компанія поділилася черговою порцією інформації про новинку.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Світова прем'єра моделі призначена на 15 квітня, а поки нам розповіли про деякі нюанси новинки.

Mercedes-Benz EQS став володарем найнижчого серед серійних машин коефіцієнта аеродинамічного опору Cd – всього 0,2 media.daimler.com

Так, наприклад, Mercedes-Benz EQS став володарем найнижчого серед серійних машин коефіцієнта аеродинамічного опору Cd – всього 0,2! Цього вдалося досягти за рахунок ретельного опрацювання обтічного кузова в аеродинамічній трубі, гладкому днищу, втопленим ручкам дверей, особливій формі колісних дисків діаметром від 19 до 21 дюйма, а також ряду інших інженерних рішень.

EQS стане першою моделлю, яка побудована на новій модульній платформі MEA (Modular Electric Architecture) media.daimler.com

EQS стане першою моделлю, яка побудована на новій модульній платформі MEA (Modular Electric Architecture), створеної спеціально для електромобілів. Корпус батареї є частиною силової структури кузова, до нього кріпляться передній та задній підрамники. Плоска АКБ дозволила зробити підлогу у салоні ідеально рівною, а велика колісна база забезпечила простір для всіх його мешканців. Крім того, автомобіль отримає пневматичну підвіску, яка забезпечить високий рівень комфорту поїздки.

Корпус батареї є частиною силової структури кузова, до нього кріпляться передній та задній підрамники media.daimler.com

Сама батарея буде проводитися на підприємстві компанії у Хедельфінгені. Літій-іонні АКБ складної конструкції виготовляються на виробничій лінії довжиною близько 300 м з 70 станціями виробництва та високою часткою автоматизованих операцій. Безліч компонентів, що надходять з інших підприємств, монтуються у Хедельфінгені у едину загальну систему.

Автомобіль отримає унікальний цифровий кокпіт нового покоління media.daimler.com

Для EQS передбачені АКБ енергоємністю 90 або 108 кВтч, що забезпечить різні варіанти запасу ходу та потужності. У максимальній версії EQS може долати більше 700 км по циклу WLTP. Електросистема використовує напругу 400 вольт, а максимальна потужність зарядки – 200 кВт. У русі батарею можна заряджати за допомогою системи рекуперації потужністю до 290 кВт у топовій двомоторної версії.

Спочатку покупцям будуть запропоновані дві версії моделі. EQS 450+ має задній привід та один електромотор з віддачею 333 л.с. та 568 Нм. Повнопривідний EQS 580 4Matic оснащений двома моторами, які мають в своєму арсеналі 524 к.с. та 855 Нм. Максимальна швидкість в обох випадках обмежена на позначці 210 км/год.

Максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год media.daimler.com

Виробництво Mercedes-Benz EQS буде організовано на тому ж заводі Factory 56 у Зиндельфингене, де вже збирають новий S-Class. В Україні новинка очікується восени нинішнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz почне виробництво нового повністю електричного eSprinter в 2023 році.