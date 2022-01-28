Lotus показал новый спорткар и анонсировал партнерство с Britishvolt

Британский Lotus подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Britishvolt в области исследований и разработки новых технологий для электромобилей. Кроме того, компания анонсировала новый спортивный электрокар.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Britishvolt является крупнейшим в Великобритании производителем батарей для электромобилей. Сотрудничество с Lotus позволит объединить усилия по разработке инновационных батарей нового поколения для спорткаров легендарного бренда. Одна из будущих моделей представлена на эскизе, который позволяет оценить стилистику новинки. В силуэте чувствуется отсылка к легендарному Lotus Esprit, а на принадлежность к британскому бренду красноречиво указывает стилизованный Union Jack на центральной стойке.

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По словам Мэта Уиндла, директора Lotus партнерство с Britishvolt является "первым важным шагом на пути к созданию совершенно нового электрического спорткара от Lotus, а также созданию новых эффективных батарей".

В прошлом году британский автопроизводитель анонсировал свои планы по переходу на выпуск электромобилей, а подписание соглашения с Britishvolt является очередным примером в этом направлении. Весной компания готовится к показу первого в своей истории электрического кроссовера Type 132, а позже будут представлены еще три модели на электротяге.

Type 132 получит целый ряд интересных технических решений. Например, для улучшения аэродинамики и снижении потребления электроэнергии новинка получит управляемые электроникой заслонки облицовки радиатора, а также активные аэродинамические элементы. Для снижения веса кузовные панели будут изготовлены из углепластика.

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