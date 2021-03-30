Lexus показал стильный концепт LF-Z Electrified

Компания Lexus презентовала мировой общественности электрический концепт LF-Z Electrified.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль призван продемонстрировать направление развития дизайна будущих электромобилей марки.

Крупный купеобразный кроссовер имеет в длину 4880 мм, а колесная база – 2950 мм. Его внедорожную направленность подчеркивают черные контрастные вставки и аккуратный защитный обвес по периметру кузова. Сзади автомобиль получил массивный диффузор, а вместо привычных фонарей вдоль всей багажной двери протянулась светодиодная лента.

Доступ внутрь обеспечивают распашные двери с электроприводами. Интерьер рассчитан на водителя и трех пассажиров. Каждый из обитателей салон получил индивидуальные анатомические кресла, причем водительское имеет иную, светлую отделку. Подобное дизайнерское решение компания предлагает уже не первый раз. Электрохромная стеклянная крыша может менять степень прозрачности.

Управление возложено на штурвал, не имеющий физической связи с колесами. А система искусственного интеллекта способна менять настройки в зависимости от пользователя и его предпочтений. За музыкальное сопровождение в дороге отвечает аудиосиcтема Mark Levinson.

Интересно, что вопреки современным трендам цифровой кокпит сконцентрирован исключительно вокруг водителя, а пассажирам, по-видимому, придется довольствоваться видами из окна. В целом, внутренне убранство салона выполнено в духе минимализма.

В движение Lexus LF-Z Electrified приводит система Direct4 с четырьмя мотор-колесами суммарной мощностью 544 л.с. и крутящим моментом в 700 Нм. Питание для двигателей обеспечивает батарея емкостью 90 кВтч, а обещанный запас хода – порядка 600 км.

К 2025 году компания планирует представит 20 новых моделей, включая гибридные и полностью электрические. А их разработкой займется новый R&D-центр производителя в японской Шимояме.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia представила новый электрический кроссовер EV6.