Компания Nissan представила 'Интеллектуальную фабрику'

Японская компания Nissan продемонстрировала на своем заводе в Точиги производственную линию, где представлена уникальная инициатива, получившая название "Интеллектуальная фабрика Nissan".

Об этом рассказывает пресс-служба производителя. Она поддерживает производство автомобилей нового поколения с использованием инновационных технологий и способствует достижению углеродной нейтральности к 2050 году на предприятиях компании во всем мире.

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"Автомобильная промышленность переживает период больших перемен, а решение глобальной проблемы изменения климата является неотложным. Мы видим в этом возможность увеличить мощность монозукури (бережного производства), что является частью нашей ДНК, для разработки и применения инновационных технологий с целью преодоления вызовов, которые предстают перед нами", – отметил Гидеюки Сакамото, исполнительный вице-президент компании Nissan по вопросам производства и управления цепями поставок.

С момента своего основания компания Nissan совершенствовала свои возможности производства автомобилей с помощью высококачественных и высокоэффективных производственных процессов и замечательных навыков Такуми (техников высокого уровня в компании). Впрочем, бизнес-среда промышленности претерпевает серьезные изменения. Чтобы справиться со старением общества и серьезным дефицитом рабочей силы, в Японии появилась потребность отойти от традиционного трудоемкого производства. Существует необходимость также управлять непредвиденными ситуациями, такими как изменение климата и пандемии. В то же время отраслевые тенденции в направлении электрификации, автомобильного интеллекта и связанных технологий делают структуру и функциональность автомобиля более развитыми и сложными.

Компания представила инициативу "Интеллектуальная фабрика Nissan" на своем заводе в Точиги, чтобы ответить на эти цели и тенденции. Она позволяет:

использовать роботов, которые унаследовали навыки Такуми, для производства автомобилей нового поколения и высокого качества;

создать улучшенную среду, где сможет комфортно работать широкий круг людей;

реализовать систему производства с нулевыми выбросами, активизируя усилия для достижения декарбонизированого общества.

В этом году на заводе в Точиги должно стартовать производство нового электрического кроссовера Nissan Ariya.

Ранее в этом году компания Nissan взяла на себя обязательства по обеспечению углеродистой нейтральности всей своей деятельности и жизненного цикла продукции к 2050 году. Шагами в этом направлении является продвижение инновации для увеличения производительности производства автомобилей, начиная с инициативы "интеллектуальной фабрики Nissan", а также повышение эффективности использования энергии и материалов. К 2050 году оборудование должно быть полностью электрифицировано благодаря внедрению инновационных технологий и сокращению энергопотребления. Вся электрика производиться из возобновляемых источников энергии или на месте – из топливных элементов, которые используют альтернативные виды топлива.

"Разворачивая инициативу "Интеллектуальная фабрика Nissan" во всем мире, начиная с завода в Точиги, мы будем выпускать автомобили нового поколения для декарбонизованого общества гибко, рационально и эффективно. Мы также продолжим свое новаторство в производстве, чтобы обогатить жизнь людей и поддержать будущий рост компании Nissan", – комментирует господин Сакамото.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan испытывает инновационную технологию утилизации электродвигателей.