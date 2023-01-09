Китайский BYD показал электрический SUV с характеристиками суперкара

Китайская автомобильная компания BYD презентовала на автосалоне в Гуанчжоу новый суббренд YangWang. Од этой маркой будут выпускаться премиальные автомобили, одним из которых стал электрический внедорожник YangWang U8.

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Об этом сообщает портал Carscoops. Компания BYD расширяет портфолио предлагаемых моделей. Для наиболее состоятельной аудитории будет предложен отдельный премиальный бренд YangWang, продукция которого будет продаваться в специализированных дилерских центрах новой марки. Одним из первых на рынок выйдет крупный полноприводный рамный внедорожник Yangwang U8.

Автомобиль получил экстравагантный дизайн, напоминающий британский Land Rover Defender нового поколения. Необычно выполнена LED-светотехника, объединенная с подсветкой облицовкой радиатора. Внедорожник получил рамную конструкцию. Его длина достигает 5,3 м, а колесная база составляет 3,05 м. Брутальный облик подчеркивают квадратные колесные арки, шестиугольной внешний бокс для "запаски" и внушительные 20-дюймовые диски.

YangWang U8 оснащен фирменными АКБ BYD Blade. Интересной особенностью новинки является система полного привода Yisifang собственной разработки с 4-мя электромоторами суммарной мощностью 1115 л.с. Подобное решение позволяет индивидуально контролировать вращение каждого из колес, что существенно повышает возможности машины на бездорожье. Кроме того, несмотря на свои внушительные габариты, автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3 секунды.

Благодаря индивидуальному управлению каждым из колес U8 способен разворачиваться на месте подобно танку, имеет режим "краба", а также различные режимы движения по бездорожью, включая преодоление брода. Кроме того, технология ran-flat и пневматическая подвеска позволяет двигаться на скорости до 120 км/ч даже если одно из колес полностью потеряло давление.

В салоне новинки установлен полностью цифровой кокпит с несколькими сенсорными экранами и широким функционалом, включая доступ к онлайн-сервисам. По данным китайских медиа, стоимость YangWang U8 составит примерно1 млн юаней ($145340), что примерно вдвое дешевле Mercedes-Benz G-Class, который в Поднебесной оценивается минимум в 1,9 млн юаней ($274,984).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BYD презентовала батарею для электромобилей ресурс которой достигает 1 млн км