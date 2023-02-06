Китайский бренд Zeekr презентовал стильный кроссовер

Компания Zeekr, входящая в многонациональный холдинг Geely, представила новинку. Компактный электрический кроссовер Х построен на модульной архитектуре Geely SEA, которая используется в том числе на новом кроссовере Smart #1.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Бренду Zeekr в холдинге отводится роль производителя премиальных электромобилей. Zeekr X дополнит существующий модельный ряд компании, который представлен универсалом 001 и минивеном 009.

Над созданием облика модели трудился коллектив фирменного дизайн-центра в шведском Гетеборге. Внешность новинки выполнена в стиле хай-тек и перекликается с дизайном автомобилей родственного бренда Lynk & Co.

Автомобиль получил выразительную светодиодную оптику, "глухую" переднюю панель, короткий выразительный капот и узкие Г-образные воздухозаборники в высоком бампере. Интересной особенностью является отсутствие дверных ручек. Оригинально выглядят черные глянцевые элементы отделки кузова, включая накладки над колесными арками, корпусы зеркал и покатую крышу.

Заднюю панель кузова украшают тонкие светодиодные фонари, разделенные подсвечиваемой эмблемой Zeekr, а бампер получил вставки из накладок в цвет кузова и черного глянца. Ниспадающая крыша переходит в небольшой спойлер.

Габаритные размеры Zeekr X – 4450 х 1836 х 1572 мм, а колесная база достигает 2750 мм. Новинка на 180 мм длиннее родственного Smart #1, а расстояние между передней и задней парой колес у кроссоверов одинаковая. Обе машины используют модульную платформу Geely SEA, на которой также будет построен кроссовер Volvo EX30.

Кроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4 секунды. Ожидается, что Zeekr Х будет предложен в двух вариантах – с одним и двумя тяговыми электромоторами, а также несколько вариантов аккумуляторов.

Появление Zeekr X на рынке Китая запланировано на второй квартал нынешнего года, а позже новинка должна добраться и до Европы. Цены и подробные характеристики кроссовера станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Zeekr анонсировала футуристический минивен на электротяге.