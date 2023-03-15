Kia представила новый электрический кроссовер EV9

Корейская компания Kia продолжает расширять палитру электромобилей. Очередной новинкой стал футуристический кроссовер EV9, производство которого наладят в конце нынешнего года.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Электрические кроссоверы продолжают набирать популярность. Свою лепту в удовлетворение потребительского спроса планирует внести компания Kia, которая презентовала свое новое детище – большой SUV EV9.

Автомобиль выделятся футуристическим дизайном в стиле Hi-Tec. Кузов имеет рубленные формы и острые грани, характерные для нового фирменного стиля марки Opposites United. В модельной иерархии бренда он займет место флагмана наряду с моделью Telluride, которая оснащается традиционным ДВС.

Новинка будет предлагаться в двух вариантах конфигурации салона – 6- и 7-местном. Среди инновационных решений – второй ряд сидений, которые можно разворачивать на 90 и 180 градусов. Для обитателей третьего ряда на боковых панелях предусмотрены подстаканники и USB-порты для подзарядки гаджетов.

На приборной панели расположился широкий цифровой экран, включающий в себя 12,3-дюймовую шкалу приборов, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы и 5-дюймовый дисплей для управления вспомогательными функциями. Дизайн интерьера выполнен в стилистике минимализма.

Автомобиль построен на глобальной электрической модульной платформе E-GMP. По предварительным данным автомобиль сможет преодолевать без остановки до 480 км. Полные технические характеристики будут обнародованы ближе к началу производства, которое запланировано на конец нынешнего года. Ожидается, что базовая модель будет стоить порядка $56 тысяч, а топовая модификация обойдется примерно в $70 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia представила компактную модель Ray в новом дизайне.