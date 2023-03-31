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KG Mobility представил электрический кроссовер Torres EVX

Сергей Иванов
Электромобили
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KG Mobility представил электрический кроссовер Torres EVX

Корейская компания SsangYong, недавно переименованная в KG Mobility, представила на "домашнем" автошоу в Сеуле электрическую версию кроссовера SsangYong Torres EVX.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка стала одной из первых моделей компании после перехода под контроль холдинга KG. Кроссовер будет предложен с передним приводом и расположенным в передней части электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.). Питание для него обеспечивает литий-железо-фосфатная батарея емкостью 73,4 кВтч, поставляемая китайской компанией BYD. С ее помощью кроссовер способен преодолевать до 500 км.

KG Mobility представил электрический кроссовер Torres EVX

Электрическая версия Torres EVX станет более мощной модификацией, чем кроссовер Torres, оснащенный традиционным ДВС. Модель оснащается 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем T-GDI, который развивает мощность 170 л.с. Кроме того, версия с ДВС предлагается не только в моноприводном исполнении, но и с полноприводной трансмиссией.

KG Mobility представил электрический кроссовер Torres EVX

По своим габаритам новинка находится на ступеньку выше модели Korrando. Длина машины достигает 4715 мм, ширина – 1890 мм и высота –1725 мм, что делает ее немного крупнее чем Nissan Rogue/X-Trail. Внешне Torres EVX отличается от Torres с ДВС новым дизайном передней части с узкими светодиодными фарами, подсветкой облицовки радиатора и иным бампером. Также автомобиль получил новые 20-дюймовые колесные диски и светодиодные задние фонари с уникальной графикой.

KG Mobility представил электрический кроссовер Torres EVX

В салоне расположен цифровой кокпит с двумя 12,3-дюймовыми экранами в общем корпусе. Для отделки используется искусственная кожа и вставки из дерева на приборной панели и центральной консоли. Автомобиль рассчитан на водителя и четырех пассажиров, а вместительный багажник имеет объем 839 литров. В качестве опции предлагается панорамная крыша.

KG Mobility представил электрический кроссовер Torres EVX

Torres EVX будет доступен в двух комплектациях – E5 за $37918 и E7, которая обойдется в $39833. Однако с учетом государственной субсидии на электромобили реальная стоимость новинки для потребителя будет стартовать с $22978, что всего примерно на $2400 дороже, чем Torres с ДВС.

KG Mobility планирует предложить Torres EVX не только на домашнему рынке, но и в странах Европы, где новинка ожидается во второй половине нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, SsangYong представил новый внедорожник Torres.