KG Mobility представил электрический кроссовер Torres EVX

Корейская компания SsangYong, недавно переименованная в KG Mobility, представила на "домашнем" автошоу в Сеуле электрическую версию кроссовера SsangYong Torres EVX.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка стала одной из первых моделей компании после перехода под контроль холдинга KG. Кроссовер будет предложен с передним приводом и расположенным в передней части электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.). Питание для него обеспечивает литий-железо-фосфатная батарея емкостью 73,4 кВтч, поставляемая китайской компанией BYD. С ее помощью кроссовер способен преодолевать до 500 км.

Электрическая версия Torres EVX станет более мощной модификацией, чем кроссовер Torres, оснащенный традиционным ДВС. Модель оснащается 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем T-GDI, который развивает мощность 170 л.с. Кроме того, версия с ДВС предлагается не только в моноприводном исполнении, но и с полноприводной трансмиссией.

По своим габаритам новинка находится на ступеньку выше модели Korrando. Длина машины достигает 4715 мм, ширина – 1890 мм и высота –1725 мм, что делает ее немного крупнее чем Nissan Rogue/X-Trail. Внешне Torres EVX отличается от Torres с ДВС новым дизайном передней части с узкими светодиодными фарами, подсветкой облицовки радиатора и иным бампером. Также автомобиль получил новые 20-дюймовые колесные диски и светодиодные задние фонари с уникальной графикой.

В салоне расположен цифровой кокпит с двумя 12,3-дюймовыми экранами в общем корпусе. Для отделки используется искусственная кожа и вставки из дерева на приборной панели и центральной консоли. Автомобиль рассчитан на водителя и четырех пассажиров, а вместительный багажник имеет объем 839 литров. В качестве опции предлагается панорамная крыша.

Torres EVX будет доступен в двух комплектациях – E5 за $37918 и E7, которая обойдется в $39833. Однако с учетом государственной субсидии на электромобили реальная стоимость новинки для потребителя будет стартовать с $22978, что всего примерно на $2400 дороже, чем Torres с ДВС.

KG Mobility планирует предложить Torres EVX не только на домашнему рынке, но и в странах Европы, где новинка ожидается во второй половине нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, SsangYong представил новый внедорожник Torres.