Каждый 5-ый владелец электрокара возвращается к авто с ДВС: исследования

Ученые Института транспортных исследований Калифорнийского университета Скотт Хардман и Жиль Тал провели опрос, в котором приняли участие жители штата, купившие электромобили в период с 2012 по 2018 годы.

По результатам их опроса, опубликованного порталом Researchgate, примерно каждый пятый владелец электромобиля намерен вернуться к использованию авто с ДВС.

Для того чтобы рыночная доля электромобилей (EV) продолжала расти и достигла 100% продаж новых автомобилей, потребители должны продолжать выбирать их при последующих покупках. Ученые провели анкетирование в Калифорнии и обнаружили, что в 20% случаях владельцы гибридных машин (PHEV) и 18% обладателей EV решили сменить их на автомобили с обычным ДВС.

В опросе приняли участие 4167 респондентов, но только 1842 окончательно определились с выбором своего будущем автомобиле. Среди них 1458 проголосовали "за" электромобиль/гибрид, причем, 1213 уже приобрели новый EV, а 245 выкупили прежний EV в постоянное пользование. Но 384 пользователя (20,8%) сменили EV на автомобиль с обычным ДВС.

Среди автомобильных брендов степень удовлетворенности электромобилем выглядит следующим образом. На первом месте – Tesla (89%), затем Chevrolet (85,8%), а третье место у VW (82,8%). Далее следуют Nissan (79,2%), BMW (78,7%), Toyota (75,1%), Ford (76,1%) и FIAT (63,1%).

Среди наиболее частых причин отказа от дальнейшего владения электромобилем назвали:

отсутствие быстрой зарядки дома;

отсутствие зарядной станции или возможности ее установить (в случае с арендованной жилплощадью или в многоквартирных домах);

недостаточная экономичность гибридов/малый запас хода электромобилей.

Кроме того, вероятность отказа от EV повышают низкий годовой доход семьи, пол (женщины делают это чаще) и отсутствие других машин в семье.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen предложила оригинальную грузовую версию электрокара Ami. Новинка способна взять "на борт" до 400 литров багажа.