Hyundai представил футуристический кроссовер Seven

Южнокорейская компания Hyundai привезла на автошоу в Лос-Анджелес яркий концепткар Seven. Ему пророчат спустя пару лет стать серийным кроссовером Ioniq7.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дизайн новинки перекликается с моделями Ioniq5 и Starna. Фирменной "фишкой" новинки стали пиксельные светодиодные панели, впервые реализованные на концепте "45" несколько лет назад (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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В основе концепта лежит стилистика минимализма, у него много плоских панелей и почти прямоугольные колесные арки. Кузов выполнен ассиметричным – слева дверь есть только у водителя, а справа сделали распашные двери без центральной стойки.

Для снижения аэродинамического сопротивления колесные диски снабжены подвижными секторами. В естественном состоянии они закрыты, а если датчики сообщают о нагреве тормозов, то они открываются, обеспечивая приток воздуха.

Для создания максимально просторного салона колесную базу растянули до 3,2 м. Для сравнения у самого крупного внедорожника Hyundai Palisade этот параметр составляет 2,9 м.

С учетом того, что Hyundai Seven оснащен системой автопилота, салон больше напоминает комнату отдыха для большой компании.

Два индивидуальных кресла можно вращать на 360 градусов, а в задней части разместили уютный диван. Руля и педалей здесь нет, а для управления в подлокотнике водительского кресла есть выдвижной джойстик.

Особое внимание уделили отделочным материалам. Все они экологически чистые, изготовлены из природных или вторично использованных материалов. Для водителя и его спутников предусмотрено множество полочек и ящичков, а также холодильник для напитков.

Hyundai Seven использует модульную платформу E-GMP с 800-вольтовой электросистемой и зарядное устройство постоянного тока мощностью до 350 кВт. Зарядить батарею от 10% до 80% можно всего за 20 минут. Заявленная дальность хода на одной зарядке — более 480 км.

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