Hyundai представил футуристический кроссовер Seven

Сергей Иванов
Электромобили
3 минуты
947
Hyundai представил футуристический кроссовер Seven

Южнокорейская компания Hyundai привезла на автошоу в Лос-Анджелес яркий концепткар Seven. Ему пророчат спустя пару лет стать серийным кроссовером Ioniq7.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дизайн новинки перекликается с моделями Ioniq5 и Starna. Фирменной "фишкой" новинки стали пиксельные светодиодные панели, впервые реализованные на концепте "45" несколько лет назад (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дизайн новинки перекликается с моделями Ioniq5 и Starna
Видео дня
Фирменной "фишкой" новинки стали пиксельные светодиодные панели, впервые реализованные на концепте "45" несколько лет назад
Hyundai Seven также получил светодиодные "пиксельные" задние фонари

В основе концепта лежит стилистика минимализма, у него много плоских панелей и почти прямоугольные колесные арки. Кузов выполнен ассиметричным – слева дверь есть только у водителя, а справа сделали распашные двери без центральной стойки.

Кузов выполнен ассиметричным – слева дверь есть только у водителя, а справа сделали распашные двери без центральной стойки

Для снижения аэродинамического сопротивления колесные диски снабжены подвижными секторами. В естественном состоянии они закрыты, а если датчики сообщают о нагреве тормозов, то они открываются, обеспечивая приток воздуха.

Колесные диски снабжены подвижными секторами

Для создания максимально просторного салона колесную базу растянули до 3,2 м. Для сравнения у самого крупного внедорожника Hyundai Palisade этот параметр составляет 2,9 м.

Для создания максимально просторного салона колесную базу растянули до 3,2 м

С учетом того, что Hyundai Seven оснащен системой автопилота, салон больше напоминает комнату отдыха для большой компании.

Салон Hyundai Seven больше напоминает комнату отдыха для большой компании

Два индивидуальных кресла можно вращать на 360 градусов, а в задней части разместили уютный диван. Руля и педалей здесь нет, а для управления в подлокотнике водительского кресла есть выдвижной джойстик.

Два индивидуальных кресла можно вращать на 360 градусов, а в задней части разместили уютный диван
Руля и педалей здесь нет, а для управления в подлокотнике водительского кресла есть выдвижной джойстик

Особое внимание уделили отделочным материалам. Все они экологически чистые, изготовлены из природных или вторично использованных материалов. Для водителя и его спутников предусмотрено множество полочек и ящичков, а также холодильник для напитков.

Hyundai Seven использует модульную платформу E-GMP с 800-вольтовой электросистемой и зарядное устройство постоянного тока мощностью до 350 кВт. Зарядить батарею от 10% до 80% можно всего за 20 минут. Заявленная дальность хода на одной зарядке — более 480 км.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai показала стильный рестомод на базе Grandeur

СШАНовости автомираэлектромобилиавтоновостикроссоверHyundai