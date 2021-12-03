Infiniti рассказала о своих планах по электрификации

Вскоре после того, как "материнская" компания Nissan представила стратегию электрификации, свою программу "озеленения" обнародовала Infiniti. Ожидается, что до конца десятилетия большинство выпускаемой продукции бренда станут гибридами или полностью перейдут на электротягу.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для компании Infiniti процесс переходя к электрическим технологиям будет менее затратным и быстрым благодаря возможности адаптировать имеющиеся технические и конструктивные решения, успешно опробованные Nissan.

Кроме того, автопроизводитель пока не планирует полностью отказываться от ДВС. По мнению руководства компании, это позволит "дать нашим клиентам возможность выбирать источник питания, который лучше всего подходит для их жизни".

Видео дня

На видео Infiniti показала несколько концепт-каров, которые используют современные электрические технологии. Один из самых ярких примеров представлен светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями, освещенным значком Infiniti спереди и сложной светодиодной подсветкой сзади.

В современной модельной гамме бренда Infiniti нет пока электромобилей, хотя за минувшие годы компания демонстрировала несколько концептуальных разработок в этой сфере. Судя по тизерам, в гамме электрокаров марки в ближайшие годы появятся седан, купеобразный кроссовер и традиционный SUV.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Infiniti представила новое поколение кроссовера QX60.