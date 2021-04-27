Hyundai запланировала спортивный N-электромобиль

В компании Hyundai анонсировали создание спортивной версии электромобиля под суббрендом N.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. До конца 2022 года корейская компания намерена предложить любителям скорости и спортивного стиля 18 моделей N и N Line.

Помимо презентации нового кроссовера Kona N, в рамках проекта ведется разработка целого ряда спортивных модификаций. Недавно на тестах была замечена Elantra N, которая пополнит семейство спортивных версий модели. Предположительно она получит 2-литровый 290-сильный мотор, который уже используется на кроссовере Kona N, и 8-ступенчатую спортивную коробку передач с двумя сцеплениями или 6-ступенчатую "механику".

Кроме того, в скором времени ожидается появление кроссовера Tucson N с аналогичным силовым агрегатом, который добавится к уже показанному ранее Tucson N Line.

Также в компании Hyundai подтвердили, что скоро появится электрический N. Новинка будет использовать глобальную платформу E-GMP, которая дебютировала на кроссоверах Ioniq 5 и Kia EV6. У обычного Ioniq 5 мощность электромоторов достигает 225 кВт (306 л.с.), а вот у Kia EV6 есть версия GT, которая имеет в своем арсенале 585 "лошадок". Поэтому можно предположить, что Ioniq 5 N сможет позаимствовать аналогичный силовой агрегат.

Еще один вариант развития событий – дальнейшее совершенствование технологии водородных топливных элементов. У компании Hyundai накоплен огромный опыт в этом направлении. Возможно версия N получит электрическую силовую установку на водороде. В любом случае, совсем скоро мы узнаем, каким будет первый электрический Hyundai N.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, дизайнеры компании Hyundai создали рестомод в честь своей модели Pony.