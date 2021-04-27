Hyundai представил 290-сильный кроссовер Kona N

Корейская компания Hyundai раскрыла все подробности о новом спортивном кроссовере Kona N.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка пополнит семейство "заряженных" моделей бренда, ранее представленное хэтчбеками i20 N, i30 N и Veloster N.

Новинка получила в свое распоряжение турбированный 2-литровый 4-цилиндровый мотор, который развивает мощность 280 л.с. (206 кВт), а крутящий момент достигает 392 Нм. Кратковременно мощность можно увеличить до 290 л.с. с помощью режима N Grin Shift.

В паре с этим мотором работает новая 8-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, которая создана специально для спортивных версий. Она имеет несколько уникальных режимом работы N Grin Shift, N Power Shift и N Track Sense Shift

В результате кроссовер способен ускоряться от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунды, используя систему Launch Control. А максимальная скорость достигает 240 км/ч.

Внешне узнать новинку можно по особому аэродинамическому обвесу с красными акцентами и развитым задним антикрылом. За дорогу автомобиль крепко держится скоростными шинами, "обутыми" на кованные 19-дюймовые диски оригинального рисунка. Кроме того, в арсенале Kona N более эффективная тормозная система, электронный дифференциал ограниченного трения, спортивная выпускная система, а также 5 режимов работы силового агрегата: Eco, Normal, Sport, N и Custom.

В салоне новинки появились спортивное рулевое колесо, алюминиевые педали, кресла с развитой боковой поддержкой, проекционный экран с расширенной реальностью, цифровая панель приборов и 10-дюймовый сенсорный экран инфо-развлекательной системы. Бортовой компьютер дополнен спортивными опциями, например, картами гоночных треков и различными таймерами.

В салоне используется кожа и замша, а украшают интерьер логотипы N и синяя отделочная строчка.

Безопасность водителя и его спутников в Kona N обеспечат многочисленные электронные "помощники", включая адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновения, поддержания движения в полосе, контроля за "слепыми" зонами и другие системы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai вышла на рынок пикапов с моделью Santa Cruz.