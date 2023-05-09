Hyundai анонсировал новый компактный SUV

Южнокорейская компания Hyundai расширяет линейку кроссоверов. Новинка, получившая имя Exter, будет меньше модели Venue и сможет работать как на бензине, так и на сжатом природном газе (CNG).

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Об этом сообщает портал Carscoops. Первыми новинку под названием Exter получат индийские поклонники бренда. Официальная презентация самого маленького кроссовера марки запланирована на июль нынешнего года.

Hyundai Exter продолжает развитие нового фирменного стиля бренда. Кроссовер получил оригинальную светотехнику на светодиодах, Н-образные ДХО, контрастную вставку в переднем бампере, "мускулистые" крылья и массивные багажные рейлинги на крыше, которые позволят взять с собой в дорогу крупногабаритный спортинвентарь. Кроме того, для новинки подготовили эксклюзивную окраску Ranger Khaki.

По словам создателей, автомобиль предназначен для любителей путешествий и активного отдыха. По предварительным данным новинка построена на платформе K1, которая используется на таких моделях, как i10, Grand i10 Nios, Aura и Casper. Габаритные размеры модели Exter станут известны после презентации, но уже известно, что автомобиль будет компактнее кроссовера Venue, длина которого достигает 3995 мм.

Hyundai Exter получит в свое распоряжение силовые агрегаты от родственных моделей Grand i10 Nios и Aura. Базовая версия будет оснащена 1,2-литровым бензиновым 4-цилиндровым мотором семейства Kappa, который развивает мощность 83 л.с., а крутящий момент достигает 114 Нм. В качестве альтернативы будет предложена би-топливная версия аналогичного объема, которая может работать как на бензине, так и на природном газе. Эта версия имеет в своем арсенале 69 л.с. и 95 Нм. Для бензиновой версии предлагается 5-ступенчатая "механика" или "автомат", а для би-топливного варианта – только МКП. В обоих случаях привод будет осуществляться на переднюю пару колес.

В Индии Exter должен составить конкуренцию Suzuki Ignis, Tata Punch и Mahindra KUV100. Ожидается, что вскоре после индийского дебюта новинка поступит и на другие рынки.

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