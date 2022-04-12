Honda готовит два новых электрических спорткара

Японская компания Honda анонсировала новую стратегию развития. В рамках программы планируется инвестировать в электрификацию модельного ряда $40 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В процессе развития компания Honda намерена представить до 2030 года 30 электромобилей, включая 2 электрических спорткара, а также довести выпуск машин на электротяге до 2 миллионов экземпляров (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Компания намерена предложить покупателям по всему миру 30 новых моделей электромобилей. В чатсности, на американском рынке Honda в 2024 году презентует 2 электрических кроссовера, созданных в кооперации с концерном General Motors. Первой станет Honda Prologue, а второй кроссовер будет предложен под брендом Acura. В том же году планируется представить на японском рынке компактный Honda LCV по цене примерно $8000, а также компактные легковой автомобиль и SUV. Также автопроизводитель планирует вывод на китайский рынок 10 новых электромобилей.

Модельный ряд планируется расширить за счет двух спортивных моделей, включая премиальную модель, который придет на смену Honda/Acura NSX.

В соответствии с планами, в 2026 году компания планирует представить новую электрическую платформу Honda e, которая получит самые современные разработки и технологии в области электрообрудования, электронного и программного обеспечения. Планируется, что новая продукция сможет составить серьезную конкуренцию автомобилям с ДВС как по стоимости, так и по техническим возможностям и пробегу.

Honda анонсировала запуск производств электромобилей на рынке США, а также двух новых заводов в Китае, в Гуанчжоу и Ухане, чтобы выйти на годовой объем в 2 млн электромобилей. Для реализации таких амбициозных планов компания Honda будет расширять сотрудничество с поставщиками батарей, в частности, АКБ Ultium от концерна GM, а также создание новых совместных предприятий для производства аккумуляторов. В Китае автопроизводитель усилит партнерство с компанией CATL, а в Японии – Envision AESC.

$342 млн будет инвестировано в производство твердотопливных батарей, производство который компания планирует запустить в 2024 году. Первая серийная модель электромобиля с новыми батареями начнут выпускать во второй половине десятилетия. Только на исследования и новые технологии компания намерена потратить $64 млрд.

Все это позволит Honda достичь полной углеродной нейтральности своей деятельности к 2050 году. Однако в компании хорошо понимают, что только заменой ДВС на электропривод дело не ограничится, поэтому рассматриваются различные варианты решения текущих задач в зависимости от каждого конкретного региона.

Кроме того, несмотря на временное прекращение производства автомобилей с водородными топливными элементами, Honda продолжает исследования в области использования водорода в качестве альтернативного источника получения энергии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda показала на автошоу в Токио несколько ярких концептов.