Great Wall представил новый суббренд электрокаров Saloon

Китайский Great Wall продолжает расширять ассортимент предлагаемых моделей и марок. К имеющемуся портфолио добавился новый игрок, который будет отвечать за электрическое направление – Mecha Dragon. Дебют новинки состоялся на автошоу в Гуанчжоу.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первенец новой марки – огромный 5,2-метровый седан Mecha Dragon. Свое вдохновение создатели черпали в мире фантастических фильмов о звездных войнах.

Под причудливым купеобразным кузовом располагается электрическая платформа собственной разработки компании Great Wall. Суммарная мощность четырех электромоторов достигает 405 кВт (551 л.с.), а крутящий момент достигает 750 Нм. По утверждению создателей автомобиль способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды.

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Батарея Great Wall Dayu имеет емкость 115 кВт и способна работать под напряжением 800 В. Она позволяет седану преодолеть 802 км по китайскому циклу CLTP. На быстрой зарядке АКБ можно зарядить для обеспечения дальности порядка 400 км за 10 минут. Новая генерация батарей гораздо более безопасная и способна выдерживать температуру до 1000 градусов Цельсия.

Автомобиль получил эффективную тормозную систему Brembo и шины Michelin. Также в арсенале новинки есть 4 лидара и 38 различных датчиков, включая камеры, ультразвуковые сенсоры и радары. Это позволит использовать технологию автономного управления.

Интерьер отделан двухцветной кожей. Цифровой кокпит включает отдельную шкалу приборов и большой экран инфо-развлекательной системы с доступом в интернет и многообразием функций. Привычные кнопки сменили сенсорными. В комплектацию вошли панорамная крыша и аудиосистема премиум-класса.

Несмотря на причудливый дизайн, Saloon Mecha Dragon является серийной машиной, которая готова отправиться в салоны дилеров уже в ближайшее время. Стоимость новинки стартует с 488 тысяч юаней ($76481) за первые 101 экземпляр модели. У компании Great Wall большие планы на новый бренд. Планируется, что бренд Saloon составит конкуренцию в сегменте электромобилей люкс-класса, а стоимость продукции будет находиться в диапазоне от 400 до 800 тысяч юаней ($62685-125370).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Great Wall анонсировала новый "танк"