Great Wall анонсировал новый 'танк'

Пока весь мир обсуждает долгожданный Toyota Land Cruiser 300, компания Great Wall представила флагман своего суббренда Tank. Новинка, получившая индекс 600, будет официально представлена на автошоу в Ченду в конце августа.

Об этом сообщает портал Autohome. Крупный рамный внедорожник имеет габариты 5070х1934х1905 мм, а колесная база достигает 2850 мм. Таким образом он сопоставим по размерам с новым Land Cruiser 300.

Автомобиль создан на новой модульной платформе, которая станет основой для целого семейства моделей марки. Покупателям новинка будет предложена с двумя двигателями на выбор. Для базовой версии адресован 2-литровый турбированный мотор мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, известный по другим моделям компании Great Wall.

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Также Tank 600 получит новый бензиновый мотор V6 объемом 3 литра с комбинированным впрыском и двумя турбонагнетателями. В блоке с 9-ступенчатым "автоматом" будет располагаться 48-вольтовый стартер-генератор. Мощность силового агрегата достигает 354 л.с., а крутящий момент – 500 Нм.

Tank 600 получит богатую базовую комплектацию, просторный 5-местный салон, цифровую панель приборов и широкий ассортимент электронных систем безопасности. У дилеров новинка появится до конца нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, рамный внедорожник Wey Tank 300 отправился к покупателям.