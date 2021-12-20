GM BrightDrop отправил FedEx первую партию электрофургонов EV600

Созданное концерном General Motors подразделение BrightDrop по производству коммерческих электромобилей отправило первую партию фургонов EV600 одному из своих крупнейших заказчиков. Флот почтовой компании FedEx пополнили сразу 500 электромобилей.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания BrightDrop была создана в начале нынешнего года. Ее задачей является разработка и производство электромобилей для коммерческого сектора, а также полный комплекс услуг по доставке грузов от двери до двери.

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Первым детищем BrightDrop стал фургон EV600. Он построен на модульной платформе Ultium, представленной в 2020 году. Благодаря мощной тяговой батарее фургон способен преодолевать на одной зарядке более 400 км, а с помощью зарядного устройства постоянного тока на 120 кВт можно пополнить АКБ на следующие 250 км примерно за час.

Полная масса фургона – 4,5 т, а багажное отделение имеет объем 16,9 м3. Доступ к багажу обеспечивается через боковые сдвижные двери и заднюю широкую дверь-ролету. В списке опций есть датчики парковки, камера заднего вида, системы экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и контроля рядности, а также информационно-развлекательная система с сенсорным 13,4-дюймовым дисплеем.

Первые 500 экземпляров электрофургона пополнили парк компании FedEx, которая к 2040 году намерена стать полностью углеродно нейтральной.

На сегодня BrightDrop уже имеет портфель заказов на более чем 18 тысяч электромобилей. Более 12 тысяч из них приходится на модель EV600, а еще 5400 экземпляров – на компактный фургон EV410.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, французская компания Peugeot готова предложить клиентам самый широкий модельный ряд коммерческих автомобилей на электротяге. В линейке представлены три семейства фургонов с нулевыми вредными выбросами.