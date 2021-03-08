Geely и Mercedes-Benz покажут электрический внедорожник Smart в сентябре

Mercedes-Benz и Geely презентует концепт будущего электрического внедорожника Smart на Мюнхенском автосалоне в сентябре. На рынок новинка выйдет в 2022 году.

Пятидверная модель является первой, которую совместно разработали оба автопроизводителя. Вместе они владеют 50% долей предприятия, которое базируется в китайском Ханчжоу. Об этом сообщает Autocar.

Детальной информации об автомобиле нет, но вице-президент Smart по глобальным продажам Даниэль Лесков подтвердил существование планов на внедорожник, который будет базироваться на новой архитектуре электромобиля Geely SEA.

"Для кого-то это может быть неожиданностью: Smart выйдет на рынок с полностью электрическим внедорожником – просторным, но компактным. Это будет первое транспортное средство совместного предприятия между Mercedes-Benz и Geely построенное в Китае, которое должно выйти в 2022 году", – сказал Лесков.

Модель по размерам будет похожа на Mini Countryman и с длиной около четырех метров станет самой большой моделью Smart. Она будет оснащена задним электрическим двигателем с максимальной мощностью 268 л.с., литий-ионным аккумулятором емкостью менее 70 кВт-ч и запасом хода в 500 км по оценке NEDC.

Согласно условиям соглашения о совместном предприятии, Mercedes отвечает за дизайн новой модели, а Geely берет на себя руководство в разработке и производстве.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, для создания этого автомобиля Geely активно сотрудничает с израильской компанией Mobileye в области разработки систем помощи водителю и автономного управления. Новый Smart ориентирован на китайский рынок, но его можно будет приобрести и в Европе.