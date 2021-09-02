Электрокар Cupra UrbanRebel разгоняется до 'сотни' за 3,2 с

Испанская марка Cupra представила концепт UrbanRebel. Электрический хэтчбек способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды.

Презентация новинки состоится в рамках автошоу в Мюнхене. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Автомобиль позволяет получить первое впечатление о новой модели на электротяге, дебют которой запланирован на 2025 год. По словам руководства компании, электрический городской хэтчбек будет выпускаться на испанском заводе SEAT в Марторелле. Планируется, что ежегодно будет собираться порядка 500 тысяч экземпляров электрокара, который будет нести эмблемы не только SEAT, но и других марок, входящих в концерн Volkswagen.

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Футуристическую "сущность" Cupra UrbanRebel подчеркивают гипертрофированный аэродинамический обвес, панорамное остекление, а также окраска "хамелеон" с декоративной аппликацией, создающей эффект движения. В задней части доминирует огромное антикрыло и массивный диффузор.

Размеры машины — 4080x1795x1444 мм. В движение Cupra UrbanRebel Concept приводит электрическая силовая установка мощностью 250 кВт (340 л.с.), а пиковая отдача системы достигает 320 кВт (435 л.с.). С таким арсеналом автомобиль способен разгоняться до "сотни" за 3,2 с. Естественно, что серийная версия будет иметь гораздо менее взрывной темперамент.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине презентовали бренд Cupra и кроссовер Formentor.