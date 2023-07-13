Электрический Ioniq 5 N дебютировал на 'Фестивале скорости' в Гудвуде

Южнокорейская компания Hyundai привезла на очередной "Фестиваль скорости" в Гудвуде интересную новинку – электрокар Ioniq 5 N. От базовой модели он отличается двумя мощными двигателями, обеспечивающими полный привод, собственные настройки шасси и отличную динамику.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Ioniq 5 N представляет будущее электрификации спортивного бренда N. Внешне новинка отличается контрастными черными деталями, ярким оранжевым декором и большим задним спойлером. Она на 20 мм ниже, на 50 мм шире и на 80 мм длиннее обычного Ioniq 5.

Впереди расположена графическая панель N Mask с функциональной сеткой, а также воздушными заслонками для дополнительного охлаждения. Визуальное впечатление усиливается коваными 21-дюймовыми алюминиевыми дисками с шинами Pirelli P-Zero размером 275/35R21, что улучшает управляемость и сцепление на треке.

Интерьер сделан в стилистике спортивных автомобилей семейства N. Руль выполнен в новом дизайне и имеет кнопки, регулирующие желаемый режим движения. Кнопка N Grin Boost обеспечивает мгновенный доступ к максимальному ускорению. Лепестки расположены у кончиков пальцев водителя, где также можно активировать функции N e-shift и N Pedal.

Для повседневного использования предлагается разъем USB-C, беспроводное зарядное устройство и подстаканники. Особые спортивные кресла N обеспечивают надежную поддержку при боковом ускорении и при резком повороте. В Ioniq 5 N также используются экологичные материалы и материалы вторичной переработки.

Ioniq 5 N сочетает в себе электрифицированную глобальную модульную платформу (E-GMP), используемую в Ioniq 5 и Ioniq 6 с имеющимися технологиями N, а также использует опыт прототипов электрических автомобилей семейства Rolling Labs – RM20e, RN22e и N Vision 74.

Ioniq 5 N имеет много технических усовершенствований. Его электродвигатели раскручиваются до 21000 об/мин, обеспечивая 478 кВт/650 л.с. с включенной системой N Grin Boost. Это результат работы двухступенчатого инвертора с повышенной энергоэффективностью для большей мощности нового аккумулятора емкостью 84 кВтч. N e-shift имитирует восьмиступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением. Он имитирует переключение передач, управляя крутящим моментом двигателя и имитируя толчок между изменениями. В результате хэтчбек способен набирать скорость от 0 до 100 км за 3,4 с.

Автомобиль оснащен специально настроенным электроусилителем руля N R-MDPS с повышенным передаточным числом и улучшенным откликом. Электронная педаль N Pedal была разработана, чтобы нивелировать проблему дополнительного веса и размеров, свойственных электрическим автомобилям, и чтобы достичь высокой чувствительности управления акселератором.

Функция векторизации тяги спереди и сзади имеет 11 уровней настройки и обеспечивает регулируемое распределение крутящего момента. e-LSD – электронный дифференциал повышенного трения на задней оси оптимизирует управляемость и контроль в поворотах. Дополнительные датчики колес и более широкий диапазон демпфирования благодаря увеличенным амортизаторам расширяет возможености электронноуправляемой подвески.

Несколько эксклюзивных функций улучшают производительность машины на треке. N Grin Boost максимизирует ускорение с повышением мощности на 10 секунд, а система N Launch Control обеспечивает три разных уровня сцепления, для самого быстрого старта. Функция Track SOC (state-of-charge) автоматически рассчитывает потребление заряда аккумулятора на круг.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai работает над проектом электрического спорткара.