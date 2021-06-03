Электрический гиперкар Rimac Nevera стал серийным

Хорватская компания Rimac Automobili презентовала свой первый серийный гиперкар – Rimac Nevera. Автомобиль оснащен четырьмя электромоторами, развивающие внушительные 1914 л.с.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Команда под руководством Мате Римаца спустя 12 лет после основания компании представила первую серийную модель (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Nevera стала дальнейшим развитием серии прототипов Rimac – Concept_One и C_Two. В основе конструкции лежит углепластиковый монокок весом менее 200 кг, который включает крышу, задний подрамник и отделение для тяговой батареи.

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Н-образная АКБ изготовлена из лития, марганца и никеля. Она имеет систему жидкостного охлаждения и энергоемкость 120 кВтч. Бортовая сеть работает под напряжением 800 В.

В движение Rimac Nevera приводится 4-мя электромоторами, каждый из которых отвечает за свое колесо. Спереди установлены моторы по 340 л.с. каждый, а сзади – по 612 л.с. Максимальная отдача этого "квартета" – 1914 л.с. и 2360 Нм.

Купе получило систему управления вектором тяги, объединяющую в себе функции ABS и ESP, рулевое управление без механической связи с колесами, двухрычажную подвеску всех колес с адаптивными амортизаторами и тормозную систему с карбоно-керамические дисками диаметром 390 мм и 6-поршневыми механизмами. На выбор пилоту предлагаются 7 ездовых режимов.

На разгон до первой "сотни" Rimac Nevera тратит всего 1,85 с, а максимальная скорость достигает 412 км/ч. При полностью заряженной батарее автомобиль способен преодолеть 550 км по циклу WLTP. Всего планируется изготовить 150 экземпляров стоимостью 2 миллиона евро каждый.

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