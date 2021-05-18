Электрические фургоны Opel будут работать на водороде

Немецкая компания Opel презентовала новую модель своего коммерческого фургона Vivaro, которая пополнит гамму электромобилей марки. Новинка способна преодолеть без остановки до 400 км.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Главное отличие от аналогов заключается в том, что Vivaro-e Hydrogen использует в своей конструкции водородные топливные элементы.

Электрическая силовая установка обладает мощностью 45 кВт (61 л.с.). В ее составе – три баллона с водородом, который используется для получения электричества в результате химической реакции, литий-ионную батарею на 10,5 кВтч, а также систему подзарядки аккумулятора от внешних источников. Энергии АКБ хватит, чтобы преодолеть до 50 км. А общий запас хода новинки – более 400 км по циклу WLTP. При этом решена главная проблема, касающаяся электромобилей – на заправку водородных баков потребуется всего 3 минуты.

За счет компактного расположения всех элементов системы, автомобиль по своему функционалу ничем не отличается от своих собратьев с другими видами силовых агрегатов. В частности, он имеет грузовое отделение объемом от 5,3 до 6,1 м2, причем, грузоподъемность достигает 1100 кг. Новинка будет предложена в двух вариантах исполнения – длиной 4,95 и 5,3 м.

Vivaro-e Hydrogen будет выпускаться на заводе Opel Special Vehicles (OSV) в Рюссельсхайме. Автомобиль пополнит линейку электромобилей марки, представленную ранее моделями Vivaro-e и Combo-e. Кроме того, в этом году к ним прибавится самый крупный представитель коммерческого семейства – Opel Movano-e. К 2024 году компания намерена предложить покупателям электрические варианты всех своих моделей. Поставка первых экземпляров водородных Vivaro-e Hydrogen к клиентам планируется осенью нынешнего года.

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