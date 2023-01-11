Электрическая версия легендарного G-Class замечена на тестах

Немецкая компания Mercedes-Benz продолжает переводить свой модельный ряд на электротягу. Неутомимые папарацци заметили на тестах электрический внедорожник EQG, который объединяет в себе классические формы G-Class с современными технологиями полного привода.

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Об этом сообщает портал Carscoops. В компании Mercedes-Benz верны выбранному курсу на электромобилизацию всего модельного ряда. Планируется, что к 2030 году в продуктовом портфолио компании будет электрическая версия каждой из выпускаемых моделей. Одной из эко-новинок станет внедорожник Mercedes-Benz EQG, созданный на базе культового G-Class. Напомним, что прототип электромобиля был презентован на автошоу в Мюнхене осенью 2021 года. С тех пор инженеры компании ведут активную работу над серийным автомобилем и проводит всесторонние испытания машины.

В настоящее время автомобиль проходит дорожные испытания. Внешне новинка отличается от своего собрата с ДВС закрытой передней панелью вместо решетки радиатора и "розеткой" вместо горловины топливного бака, позволяющей заряжать тяговые аккумуляторы. На задних крыльях появились дополнительные воздухозаборники.

Автомобиль сохранит традиционную лестничную раму, получит независимую переднюю подвеску, а также жесткую заднюю ось. EQG также будет оснащен четырьмя электродвигателями, режимом G-Turn и всеми внедорожными возможностями, которые ожидают фанаты. Аккумуляторная батарея обеспечит низкий центр тяжести, а электродвигатели будут обладать "огромной тяговой силой".

EQG будет предлагаться с дополнительной аккумуляторной батареей от компании Sila Nanotechnologies, в которой используется кремниевый анод. Замена традиционных графитных анодов кремниевыми позволяет увеличить плотность энергии на 20-40%, сделать их легче и компактнее, что в свою очередь будет способствует повышению дальности хода. Появление нового электромобиля с "трехлучевой звездой" запланирована на будущий год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер GLC.