DeLorean анонсировал новый тизер будущего спорткара. Видео

Американская компания DeLorean Motor Company продолжает подогревать интерес своему первому детищу – электрокару EVolved. Автомобиль должен стать приемником культового DMC-12.

Об этом сообщает пресс-служба производителя на своем YouTube-канале. Презентовать электрический спорткар планируется на престижном "Конкурсе элегантности" в Пэббл-бич в середине августа нынешнего года. Новый тизер позволяет получить первое впечатление о задней части кузова, которую украсит светящаяся надпись названием марки и узкая светодиодная полоса на всю ширину машины.

Основанная в 1995 году британским механиком Стивеном Вайнном компания DMC первоначально занималась продажей запасных частей и реставрацией оригинальных DeLorean DMC-12, выпускавшихся компанией Джона ДеЛореана с 1981 по 1983 год.

Видео дня

Теперь в DMC намерены организовать производство совершенно новой модели, которая стала бы современным воплощением культового купе. В проекте приняли участие специалисты итальянского дизайн-ателье Italdesign, в котором более 40 лет назад был создан DMC-12. Внешнее сходство новинки с предшественником подчеркивают двери типа "крылья чайки" и "жалюзи" на заднем стекле.

Все подробности о новом электрическом спорткаре станут известны в августе, когда автомобиль официально представят публике на мероприятии в Калифорнии.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании возродили бренд Austin Healey.