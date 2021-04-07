Cupra показала тесты электрического хэтчбека Born при -30C

Испанская компания Cupra показала испытания первого электрического хэтчбека Born в Заполярье при температуре -30C.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Инженеры компании Cupra провели два года в Заполярье, чтобы в самых суровых условиях оценить работу всех систем первого полностью электрического хэтчбека Born.

Инженеры компании провели два года в Заполярье, чтобы в самых суровых условиях оценить работу всех систем Cupra Born cupramedia.co.uk

В настоящее время тесты перешли в свою финальную стадию, что позволит совсем скоро представить готовую к серийному производству модель. Мировой дебют запланирован на май нынешнего года.

В рамках тестов автомобиль проехал свыше 30 тысяч км cupramedia.co.uk

Тесты в Заполярье включали дорожные испытания, в рамках которых автомобиль проехал свыше 30 тысяч км как днем, так и ночью. Это позволило оценить потенциал автомобиля в разных температурных режимах и погодных условиях, а также работу системы климат-контроля при температурах порядка -30C.

Одним из важных аспектов стали скоростные и динамические тесты cupramedia.co.uk

Одним из важных аспектов стали скоростные и динамические тесты, ведь в максимальных режимах батарея испытывает максимальные нагрузки. Кроме того, оценивалась работа активной подвески Dynamic Chassis Control и различных параметров демпфирования. Скользкое покрытие замерзшего озера, которое использовалось в качестве тестового полигона, позволяло оценить сцепные свойства, работу полного привода и электронных систем помощи водителю.

Скользкое покрытие замерзшего озера позволяло оценить сцепные свойства, работу полного привода и электронных систем cupramedia.co.uk

Несмотря на то, что место проведения тестов и Технический центр в испанском Марторелле разделяло расстояние порядка 2500 км, это не помешало инженерам вносить необходимые изменения в конструкцию автомобиля. Всего в рамках программы испытаний было проведено более 1000 разнообразных тестов.

В рамках программы испытаний было проведено более 1000 разнообразных тестов cupramedia.co.uk

Напомним, что Cupra Born является родственником Volkswagen ID.3 и использует электрическую платформу МЕВ. Автомобиль отличается от немецкого собрата агрессивной внешностью и фирменным декором.

Напомним, что концепт под названием Seat el-Born показали в 2019 году на автошоу в Женеве, но выпускать серийную модель решили под молодым брендом Cupra.

Первоначально компания SEAT показала концепт el-Born cupramedia.co.uk

Затем концепт модернизровали и превратили в Cupra el-Born cupramedia.co.uk

Ожидается, что Born сможет преодолевать порядка 500 км по циклу WLTP. Он получит аккумулятор энергоемкостью 82 кВтч и два электромотора, которые обеспечат новинки привод на все колеса. Производство будет организовано на том же предприятии в немецком Цвикау, где уже собирают VW ID.3.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, испанская компания Cupra провела презентацию самого мощного в своей гамме кроссовера Formentor VZ5. Силовой агрегат новинки развивает мощность 390 л.с., а крутящий момент достигает 480 Нм. Это всего лишь на 10 л.с. ниже, чем у родственных моделей Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback.