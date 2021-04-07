Cupra показала тести електричного хетчбека Born при -30C

Іспанська компанія Cupra показала випробування першого електричного хетчбека Born у Заполяр'ї при температурі -30C.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Інженери компанії Cupra провели два роки у Заполяр'ї, щоб у найсуворіших умовах оцінити роботу всіх систем першого повністю електричного хетчбека Born.

Інженери компанії провели два роки у Заполяр'ї, щоб у найсуворіших умовах оцінити роботу всіх систем Cupra Born cupramedia.co.uk

В даний час тести перейшли у свою фінальну стадію, що дозволить зовсім скоро представити готову до серійного виробництва модель. Світовий дебют запланований на травень цього року.

В рамках тестів автомобіль проїхав понад 30 тисяч км cupramedia.co.uk

Тести в Заполяр'ї включали дорожні випробування, в рамках яких автомобіль проїхав понад 30 тисяч км як днем, так і вночі. Це дозволило оцінити потенціал автомобіля у різних температурних режимах і погодних умовах, а також роботу системи клімат-контролю при температурах порядку -30C.

Одним з важливих аспектів стали швидкісні та динамічні тести cupramedia.co.uk

Одним з важливих аспектів стали швидкісні та динамічні тести, адже у максимальних режимах батарея відчуває максимальні навантаження. Крім того, оцінювалася робота активної підвіски Dynamic Chassis Control та різних параметрів демпфірування. Слизьке покриття замерзлого озера, яке використовувалося у якості тестового полігону, дозволяло оцінити зчіпні властивості, роботу повного приводу і електронних систем допомоги водієві.

Слизьке покриття замерзлого озера дозволяло оцінити зчіпні властивості, роботу повного приводу та електронних систем cupramedia.co.uk

Незважаючи на те, що місце проведення тестів та Технічний центр у іспанському Марторелле розділяла відстань близько 2500 км, це не завадило інженерам вносити необхідні зміни у конструкцію автомобіля. Всього у рамках програми випробувань було проведено понад 1000 різноманітних тестів.

В рамках програми випробувань було проведено понад 1000 різноманітних тестів cupramedia.co.uk

Нагадаємо, що Cupra Born є родичем Volkswagen ID.3 та використовує електричну платформу МЕВ. Автомобіль відрізняється від німецького побратима агресивною зовнішністю та фірмовим декором.

Нагадаємо, що концепт під назвою Seat el-Born показали в 2019 році на автошоу в Женеві, але випускати серійну модель вирішили під молодим брендом Cupra.

Спочатку компанія SEAT показала концепт el-Born cupramedia.co.uk

Потім концепт модернізровалі і перетворили в Cupra el-Born cupramedia.co.uk

Очікується, що Born зможе долати близько 500 км по циклу WLTP. Він отримає акумулятор енергоємністю 82 кВтг і два електромотора, які забезпечать новинки привід на всі колеса. Виробництво буде організовано на тому ж підприємстві в німецькому Цвікау, де вже збирають VW ID.3.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, іспанська компанія Cupra провела презентацію найпотужнішого в своїй гаммі кросовера Formentor VZ5. Силовий агрегат новинки розвиває потужність 390 к.с., а обертовий момент досягає 480 Нм. Це всього лише на 10 к.с. нижче, ніж у споріднених моделей Audi RS Q3 і RS Q3 Sportback.