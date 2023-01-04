Chrysler показал панель приборов диагональю 37,2 дюйма

На открывшейся в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES-2023 американская компания Chrysler представила цифровой кокпит нового поколения. Огромная панель приборов состоит из двух экранов, а общая диагональ достигает 37,2 дюйма.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Выставка Consumer Electronics Show (CES) 2023, которая открылась в Лас-Вегасе, давно стала ареной для презентации инновационных технологий в области автомобильной электроники. На своем стенде компания Chrysler представила новое поколение цифровой панели приборов Chrysler Synthesis, которая ляжет в основу будущих электрических моделей бренда.

Панель Chrysler Synthesis занимает все пространство между передними стойками и состоит из двух экранов с общей диагональю 37,2 дюйма (94,4 см). Инфо-развлекательная система использует технологии искусственного интеллекта и способна подстраиваться под каждого дравера с учетом его предпочтений и внесенных настроек. Кроме того, доступ к интернету позволяет делать предустановки, программировать различные функции и обновлять программное обеспечение "по воздуху".

Система также имеет в своем функционале виртуального консьержа, который позволяет синхронизировать все доступные девайсы и помогать в планировании расписания. Например, он способен подсказывать оптимальный маршрут, выбирать доступные парковки и станции зарядки, соединяться с "умным" домом, а также работать с коммерческими онлайн-сервисами.

По данным производителя, электрическая платформа STLA, в состав которой входит Chrysler Synthesis, имеет третий уровень автономного управления. Это позволит на отдельных магистралях полностью возложить функцию управления автомобилем на электронику STLA AutoDrive.

Сам кокпит будущего электромобиля изготовлен с активным применением экологически чистых материалов и продуктов вторичной переработки, например, утилизированного пластика и материалов природного происхождения, таких как вереск и ореховое дерево.

Chrysler планирует представить первый серийный электромобиль в 2025 году, а полностью электрифицирует модельный ряд к 2028-му году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Chrysler представила прототип электромобиля Airflow.