Stellantis дал Alfa Romeo, Chrysler, Maserati и другим брендам 10 лет на достижение успеха

Альянс Stellantis дал своим 14 брендам десять лет для выполнения бизнес-плана. Марки, которые объединены путем слияния Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group, должны доказать, что они достойны того, чтобы их оставили.

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес решил пойти на такой шаг, чтобы не принимать любые немедленные решения сейчас. Бренды получат финансирование и шанс построить долгосрочные планы. Гендиректор заявил, что в альянсе любят все мари и не хотят "убивать то, что любишь". Об этом сообщает сайт Automotive News.

В Stellantis входят Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall. Их руководителям будет предоставлена возможность "планировать различные выпуски продуктов и технологии, чтобы заставить бренд расти, или восстанавливаться, и создавать ценность для компании, поэтому они имеют шанс", – сказал Таварес.

Он отметил, что давать руководителям десять лет на реализацию их видение – это уникально для отрасли.

"Сколько руководителей брендов в мире имеют 10-летнее финансирование технологий и продуктов? Это то, что мы им даем, чтобы у них были шансы. Если они победят, мы будем аплодировать. Если они проигрывают, мы посмотрим, что будем делать " – сообщил гендиректор.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 18 января 2021 года прекратили существование FIAT Chrysler и PSA Group и они объединились в новый многонациональный мультибрендовый концерн Stellantis.