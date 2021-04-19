Большой электрокросс Volkswagen ID.6 представили в двух 'лицах'

На Шанхайском автосалоне компания Volkswagen представила электрический кроссовер ID.6 сразу в двух вариантах – от FAW и SAIC.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Выпускать новый электрический кроссовер будут два совместных предприятия компании – FAW-VW и SAIC-VW. Новинки отличаются в первую очередь своим дизайном: они получили различные бамперы, светотехнику и элементы декора.

ID.6 использует электрическую архитектуру MEB. По своим габаритам ID.6 напоминает Touareg: 4891/1852/1679 мм против 4878/1984/1717 мм. Колесная база у электрокросса на 61 мм больше – 2965 мм. Спереди установлены стойки McPherson, сзади – многорычажная подвеска. В списке опций есть адаптивное шасси DCC и активный круиз-контроль с функцией удержания в полосе. Для новинки предлагается широкий ассортимент колесных дисков диаметром от 19 до 21 дюйма.

В салоне отличия также незначительные: ID.6 Crozz и ID.6 X имеют разную форму торпеды и дефлекторов вентиляции. Обе новинки получили цифровой кокпит с цифровой шкалой приборов и 12-дюймовым сенсорным экраном инфо-развлекательной системы. В качестве опции можно заказать проекционный экран.

Обе модели имеют полноценный 7-местный салон с тремя рядами сидений, но можно заказать вариант с двухместным вторым рядом. В этом случае вместо дивана будут установлены два кресла повышенного комфорта.

Покупатели смогут выбирать между двумя заднеприводными версиями мощностью 180 или 204 л.с., а также топовой модификацией с двумя электромоторами (305 л.с.) и полным приводом 4Motion. Тяговые аккумуляторы имеют емкость 58 или 77 кВтч. В зависимости технической "начинки" запас хода варьируется от 436 до 588 км по циклу NEDC. Самый мощный ID.6 разгоняется до "сотни" за 6,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

ID.6 Crozz и ID.6 X ожидаются у китайских дилеров летом, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, c постепенным вытеснением из модельной гаммы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, со временем исчезнет и легендарная аббревиатура GTI. Вместо нее для спортивных версий электромобилей марки Volkswagen будет использоваться обозначение GTX. Первым новую аббревиатуру примерит кроссовер ID.4 GTX, дебют которого состоится 28 апреля.